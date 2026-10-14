Mindestens 600'000 Menschen ohne Strom und mehrere Dutzend Raketen: Ukrainische Städte wurden in der Nacht auf Mittwoch massiv angegriffen. Auch Moskau meldet Attacken.

«Noch nie hat Russland Amerika gegenüber eine derartige Respektlosigkeit gezeigt»

«Noch nie hat Russland Amerika gegenüber eine derartige Respektlosigkeit gezeigt»

Janine Enderli Redaktorin News

Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Mittwoch mit 39 ballistischen Raketen sowie mehr als 120 Kampfdrohnen angegriffen, erklärt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski auf Telegram. «Der gezielte russische Raketenangriff galt genau dem Energiesektor, für den der amerikanische Präsident einen Waffenstillstand ausgerufen hatte. Mindestens 600'000 Menschen sind jetzt ohne Strom.»

«Der Angriff war absolut vorsätzlich und in seinem Ausmass bezeichnend – noch nie hat Russland Amerika gegenüber eine derart demonstrative Respektlosigkeit gezeigt. Russland missbilligt die Aussagen des amerikanischen Präsidenten», so Selenski weiter.

Angriffe auf Wärmekraftwerke

Zudem gibt es nach Angaben der ukrainischen Regierung Tote und Verletzte.

Kiew fordert Washington und die internationale Gemeinschaft auf, entschieden zu reagieren. Präsident Trump solle strenge Sanktionen gegen Russland verhängen, fordert Selenski.

Die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet derweil, dass Russland zahlreiche Wärmekraftwerke in Kiew und Charkiw angegriffen habe.

Zudem registrierte das russische Verteidigungsministerium über 900 Drohnen, die abgefeuert wurden. Der Angriff habe auch der Stadt Moskau gegolten. Dort wurden über 400 Drohnen registriert.