Der Trump-Clan und sein Vermögen

Donald Trump ist Unternehmer durch und durch. Das zeigt sich nun auch nach neuen Schätzungen zum Vermögen der First Family. Auf insgesamt fast 10 Milliarden Dollar kommen die Trumps. Dahinter stecken vor allem Kryptogeschäfte.

Die US-Präsidentschaft lohnt sich für Donald Trump (79) finanziell ausserordentlich. Der Trump-Clan kommt nun auf ein Vermögen von fast 10 Milliarden Dollar (rund 7,9 Milliarden Franken). Damit ist er fast doppelt so reich wie vor der Wahl im vergangenen November, berichtet das Magazin «Forbes».

Doch was steckt dahinter? Blick zeigt die Top-Verdiener in der Trump-Familie.

Donald und Melania Trump

US-Präsident Donald Trump steigerte sein Vermögen auf 7,3 Milliarden Dollar – das sind 3 Milliarden Dollar mehr als vor der Wahl. Allein zwei Milliarden machte er dabei mit seinem Krypto-Unternehmen World Liberty Financial und dem Memecoin $Trump.

Ganz Unternehmer hat Trump auch eine Produktkette entwickelt. So kam etwa im Juni die «Trump Gold Card», mit der es eine legale Aufenthaltsgenehmigung für fünf Millionen Dollar gibt. Darauf folgte ein Trump-Smartphone. Zusätzlich gewann Trump 500 Millionen vor einem New Yorker Berufungsgericht, nachdem eine Betrugsstrafe gegen ihn gekippt wurde.

First Lady Melania Trump (55) indes brachte 2010 ihre eigene Schmucklinie auf den Markt und baut mit ihren Memoiren, Reden und ihrem eigenen Krypto-Coin weiteres Vermögen auf.

Jared Kushner und Ivanka Trump

Trumps Schwiegersohn Jared Kushner (44) setzt auf Investitionen. Für seinen Hedgefonds «Affinity Partners» kann er auf Kontakte aus der Zeit als Präsidenten-Berater zurückgreifen. Dank Geldgebern aus Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sammelte er dabei 4,6 Milliarden Dollar an, wie «Forbes» schreibt. Mittlerweile ist er Milliardär.

Zusätzlich investiert Kushner in die familieneigene Immobilienfirma «Kushner Companies». Immer wieder fällt Trumps Schwiegersohn mit ambitionierten Investitionsprojekten auf – so etwa mit dem Vorhaben, Luxusimmobilien in Serbien und Albanien zu bauen.

Das Vermögen von Ivanka Trump (43) liegt bei 100 Millionen Dollar. In der Trump Organization war sie als Vizepräsidentin für Immobilien tätig. Zudem war sie in Trumps erster Amtszeit politische Beraterin. Mittlerweile hat sie eine Firma, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt.

Eric Trump

Trumps zweitjüngster Sohn Eric Trump (41) konnte sein Vermögen in diesem Jahr von 40 auf 750 Millionen Dollar steigern. Mit seinem älteren Bruder Donald Trump Jr. (47) gründete er im März die Bitcoin-Mining-Firma American Bitcoin. Diese machte ihn kurzzeitig sogar zum Milliardär.

Als Vizepräsident der Trump Organization ist Eric Trump stark in Immobiliengeschäfte involviert. Und auch in Lizenzgeschäfte weiss Eric Trump zu investieren. So unterzeichnete er im Mai einen Vertrag über die Lizenzierung des Familiennamens für ein Golfresort in Katar.

In Zukunft könnte es für Eric Trump noch höher hinaus gehen. In einem Interview mit der «Financial Times» deutete er im Juni an, sich vorstellen zu können, für die Präsidentschaft in den USA zu kandidieren. Zugleich beteuerte er, dass die Trump Organization keinen Profit durch die Präsidentschaft seines Vaters gemacht habe.

Donald Trump Jr.

Der älteste Sohn von Donald Trump hat ein Vermögen von 500 Millionen Dollar angesammelt. Er setzt dabei besonders auf Kryptogeschäfte. Mit seinem Bruder Eric gründete er im August auch eine Zweckgesellschaft, die nach Fusionszielen in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen oder Logistik sucht.

Als CEO der Trump Organization ist auch er im Immobilienbereich tätig. Zusätzlich besitzt Don Jr. einige Firmen und ist im Vorstand verschiedener Unternehmen wie des Anti-Woke- und Anti-Abtreibungs-Online-Marktes Public Square und des Online-Waffenhändlers GrabAGun tätig.

Millionen Dollar macht Trump Jr. auch mit seinem Podcast «Triggered With Don Jr.» und seinen Büchern. Er ist zudem Mitbegründer des Verlags «Winning Team Publishing», der Bücher von Trump Sr. oder Charlie Kirk veröffentlicht hat. Im Mai eröffnete Trump Jr. einen exklusiven Club für Top-Reiche. Eine Mitgliedschaft gibt es nur per Einladung und für einen Beitrag von 500'000 Dollar.

Barron Trump

Er ist erst 19, doch schon 150 Millionen Dollar schwer. An der New York University studiert Präsident Trumps jüngster Spross Wirtschaft. Barron Trump hält sich öffentlich mit politischen Äusserungen zurück. Doch sein Gespür für Kryptogeschäfte dürfte auch einen Einfluss auf Donald Trumps kryptofreundliche Politik genommen haben.

Seit der Gründung von World Liberty Financial hat Barron Trump bereits 80 Millionen Dollar mit Token-Verkäufen verdient. Und soll laut «Forbes» weitere, noch gesperrte, Token im Wert von 2,3 Milliarden Dollar besitzen.