Präsident Trump ordnet eine Truppenentsendung nach Portland an. Er weist Verteidigungsminister Hegseth an, US-Streitkräfte zum Schutz vor «inländischen Terroristen» einzusetzen. Trump autorisiert «volle Gewalt, wenn nötig», trotz rechtlicher Bedenken.

1/2 US-Zoll- und Grenzschutzbeamte nehmen im Juni während einer Protestaktion in Portland, Oregon, einen Mann vor dem Gebäude der US-Einwanderungs- und Zollbehörde fest. Foto: AP

Flavio Paolo Razzino Head of Digital RMS

Nach Los Angeles und Washington ist nun Portland im Visier des US-Präsidenten Donald Trump. Auf seiner Plattform Truth Social hat er am Samstag informiert, dass er «Kriegsminister» Pete Hegseth angewiesen habe, US-Truppen nach Portland zu entsenden. Er habe grünes Licht gegeben für den Einsatz von «voller Gewalt, wenn nötig.»

«Auf Ersuchen der Heimatschutzministerin Kristi Noem weise ich den Kriegsminister Pete Hegseth an, alle notwendigen Truppen bereitzustellen, um das vom Krieg verwüstete Portland und unsere ICE-Einrichtungen, die von Antifa und anderen inländischen Terroristen angegriffen werden, zu schützen», schrieb er.

Die ICE ist die Einwanderungs- und Zollbehörde der USA.

Rechtliche Grundlage ist unklar

Wie «Policito» schreibt, ist unklar, auf welcher rechtlichen Grundlage er sich stützen würde, um den «vollen Einsatz» des Militärs in Portland zu genehmigen. Ein Bundesgesetz, der «Posse Comitatus Act» von 1878, verbietet dem Präsidenten nämlich, Bundesstreitkräfte zur Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts einzusetzen.



Zuletzt schickte Trump Soldaten nach Los Angeles und Washington.