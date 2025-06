Trump lanciert jetzt seine 5-Millionen-Dollar-Goldkarte

1/6 Jetzt ist die Webseite für die Trump-Goldkarte live. Foto: Trumpcard.gov

Darum gehts Trump lanciert Goldkarte für reiche Ausländer trotz Protesten gegen Migrationspolitik

Goldkarte ersetzt EB-5-Visumprogramm und bietet legale Aufenthaltsgenehmigung

Kostenpunkt für die Trump-Goldkarte beträgt fünf Millionen Dollar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

In Los Angeles und jetzt auch in weiteren US-Städten gehen Menschen wegen Donald Trumps (78) Migrationskurs auf die Strasse. Sie sind wütend, weil die Einsatzkräfte von Trumps Migrationsbehörde ICE zuletzt besonders hart gegen illegale Migranten vorgegangen sind.

Und ausgerechnet jetzt lanciert der US-Präsident seine «Trump Gold Card». In der Nacht auf Donnerstag wurde auf der Webseite «trumpcard.gov» die Registrierung aufgeschaltet. «Die Trump-Karte kommt», heisst es da in grossen Buchstaben. Mit der Goldkarte will Trump reiche Ausländer in die USA locken. Sein Ziel: damit die Wirtschaft anzukurbeln.

Die Privilegien der Trump-Goldkarte

Warum auf der Goldkarte Trumps Name steht, ist nicht überliefert. Dafür sind sonst einige Details bekannt: Sie wird als Ersatz für das bestehende EB-5-Visumprogramm präsentiert, das ausländischen Investoren die US-Residenz gewährt, wenn sie Geld in arbeitsplatzschaffende Unternehmen stecken.

Kostenpunkt für die Privilegien: fünf Millionen Dollar. Im Gegenzug erhalten die Käufer eine legale Aufenthaltsgenehmigung – ähnlich einer Green Card, mit möglichem Weg zur Staatsbürgerschaft, was Trump «Privilegien plus» nennt. Er möchte «erfolgreiche» und «wohlhabende» Menschen anziehen, die in den USA investieren, Arbeitsplätze schaffen, viel ausgeben und hohe Steuern zahlen.