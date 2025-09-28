Donald Trump und seine Söhne profitieren massiv von Kryptogeschäften. Der US-Präsident selbst steigerte sein Vermögen auf 7,3 Milliarden Dollar, während Eric mit 750 Millionen Dollar zum reichsten Trump-Sohn aufstieg.

Der Trump-Clan hat sein Vermögen seit der Wahl verdoppelt

1/6 US-Präsident Donald Trump mit Enkelin Kai. Der Trump-Clan profitiert finanziell massiv von der Präsidentschaft. Foto: IMAGO/NurPhoto

Darum gehts Trumps Vermögen verdoppelt sich seit der Präsidentschaftswahl auf fast 10 Milliarden Dollar

Kryptowährungsgeschäfte treiben den Vermögenszuwachs der Trump-Familie an

Eric Trump steigerte sein Vermögen von 40 auf 750 Millionen Dollar

Gabriel Knupfer Redaktor News

Für Donald Trump (79) und seine Familie ist die amerikanische Präsidentschaft eine Goldgrube. Inklusive Schwiegersohn Jared Kushner (44) kommen die Trumps aktuell auf ein Vermögen von fast 10 Milliarden Dollar. Das ist fast doppelt so viel wie vor der Wahl im letzten November, berichtet «Forbes».

Befeuert wird der Vermögenszuwachs von Geschäften mit Kryptowährungen. Donald Trumps Söhne Donald Jr. (47), Eric (41) und Barron (19) verdienten damit in diesem Jahr Hunderte Millionen Dollar. Der Präsident ist bekannt für seine kryptofreundliche Politik.

Eric ist der reichste Trump-Sohn

Reichster Trump-Sohn ist inzwischen Eric, der sein Vermögen in diesem Jahr von 40 auf 750 Millionen Dollar steigerte. Er besitzt einen grösseren Anteil als Donald Jr. an der Bitcoin-Mining-Firma American Bitcoin. Anfang September brachten die Brüder das Unternehmen an die Börse.

Ebenfalls ein Familienbusiness ist die Kryptofirma World Liberty Financial. Der US-Präsident und seine drei Söhne halten Token der Kryptowährung von World Liberty im Wert von mehreren Milliarden Dollar, die sie aber im Moment nicht verkaufen dürfen. «Forbes» hat den Wert dieser Token deshalb nicht voll eingepreist. Das Magazin schätzt das Vermögen von Donald Jr. auf 500 Millionen Dollar. Der jüngste Sohn Barron soll vor allem dank Krypto-Verkäufen 150 Millionen Dollar schwer sein.

Donald Trump um 3 Milliarden Dollar reicher

US-Präsident Donald Trump selber steigerte sein Vermögen auf 7,3 Milliarden Dollar – das sind 3 Milliarden Dollar mehr als vor der Wahl. Alleine 2 Milliarden davon stammen aus Kryptogeschäften. Dazu kommen unter anderem 400 Millionen Dollar an Lizenzeinnahmen, beispielsweise für die Trump-Uhren.