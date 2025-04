Donald Trump droht mit hohen Zöllen auf Schweizer Waren. Damit könnte er aber seine eigene Uhrenmarke treffen. Trump-Uhren tragen das «Swiss made»-Label und werden in der Schweiz hergestellt. Noch schlimmer sieht es für seine Billiguhren aus China aus.

In seinem Zollkrieg gegen die Welt wollte US-Präsident Donald Trump (78) die Schweiz besonders hart bestrafen. 31 Prozent sollten die Einfuhrzölle auf Waren aus unserem Land betragen. Inzwischen ist diese Rate zwar für 90 Tage ausgesetzt und vorerst auf 10 Prozent reduziert. Wenn Trump seine Zölle danach aber doch noch einführt, schneidet er sich auch ins eigene Fleisch: Seine Trump-Uhren sind nämlich «Swiss made».

Das Label «Swiss made» ist für Uhrenliebhaber weltweit ein entscheidendes Verkaufsargument. Das weiss auch Trump, der selber oft Schweizer Luxusuhren (etwa von Rolex und Patek Philippe) trägt. Kein Wunder, lässt der US-Präsident deshalb verschiedene Modelle seiner Uhrenmarke in der Schweiz herstellen.

Topuhren in der Schweiz gefertigt

So verfügt der Trump Racer Chronograph für 2999 Dollar über ein Valjoux-Uhrwerk der Swatch-Group-Tochter ETA. Zusammengebaut wird die Uhr im Tessin. Und auch in der ultrateuren Tourbillon für 100'000 Dollar, die im letzten Jahr für Schlagzeilen sorgte, ist viel Schweizer Handwerkskunst enthalten.

Laut «Le Temps» baut BCP Tourbillon, ein Unternehmen des Uhrmachers Olivier Mory in La Chaux-de-Fonds NE, das Uhrwerk. Montiert wird es von MCH (Mouvements et Complications Horlogers), und auch das Goldgehäuse wird in der Schweiz gefertigt.

Nur bei den billigeren Trump-Uhren für unter 1000 Dollar stammen die Uhrwerke nicht aus der Schweiz, sondern vom japanischen Hersteller Seiko. Diese Uhren werden laut «Le Temps» in China gefertigt. Interessantes Detail: China wurde von Trump mit Einfuhrzöllen von insgesamt 145 Prozent belegt. Da stellt sich die Frage: Werden die Billigmodelle jetzt viel teurer?

Hohe Marge für Trump

Klar ist: Die Trump-Uhren sind nur auf der offiziellen Webseite erhältlich und dürften dem Präsidenten Millionen in die Kassen spülen. 86 Modelle stehen zur Auswahl, von denen einige bereits ausverkauft sind.

Wie bei Trump-Produkten üblich, ist die Marge sehr hoch. Bei der 100'000-Franken-Tourbillon sollen sich die Produktionskosten laut dem Bericht auf 25'000 bis 30'000 Franken belaufen. Trumps Gewinn bliebe also auch mit den hohen Zöllen gegen die Schweiz noch hoch. Oder werden die Trump-Uhren bald «Made in USA» sein, wie es der Präsident der ganzen Welt predigt?