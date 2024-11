Donald Trump hat vor einiger Zeit teure Luxusuhren lanciert. Der mysteriöse Schweizer Hersteller wurde in einem Zeitungsbericht enthüllt. Die «Swiss made»-Uhren könnten Trump 14,7 Millionen Dollar einbringen. Auch Trumps Billig-Uhren werden in der Schweiz produziert.

Produktionskosten bei 25'000 bis 30'000 Franken

Donald Trump verkauft seit einiger Zeit protzige Uhren für 100'000 Dollar (88'500 Franken). Kritiker hinterfragten bislang, ob das Uhrwerk tatsächlich aus der Schweiz stammt.

Jetzt berichtet «Le Temps», dass die «Trump Victory Tourbillon» mit der Bezeichnung «Swiss made» in La Chaux-de-Fonds NE produziert wird. Und auch im Tessin werden Uhren für den designierten US-Präsidenten hergestellt. An dem Deal mit den Schweizer Firmen wird er demnach gut verdienen. Ein potenzielles Geschäft in Höhe von mindestens 14,7 Millionen Dollar (13 Millionen Franken) winkt.

Trump-Uhr wird in La Chaux-de-Fonds zusammengebaut

Das Herzstück der Trump-Kollektion, die sonst vor allem aus deutlich billigeren Modellen besteht, hebt sich kaum von den billigeren Modellen ab – eine fragwürdige Markenstrategie. Dennoch erfüllt die Uhr die «Swiss made»-Kriterien sogar über die gesetzlichen Anforderungen von 60 Prozent Wertschöpfung in der Schweiz hinaus.

Das Uhrwerk stammt laut den Recherchen der Zeitung zu 100 Prozent aus der Schweiz, genauer gesagt aus Neuenburg. Die Firma BCP Tourbillon, ein Unternehmen des Uhrmachers Olivier Mory in La Chaux-de-Fonds, zeichnet als Hersteller verantwortlich. Montiert wird das Uhrwerk von der Firma MCH (Mouvements et Complications Horlogers), die in direkter Nachbarschaft zu BCP Tourbillon liegt. Auch das Goldgehäuse wird in der Schweiz gefertigt. Die Produktionskosten belaufen sich auf 25'000 bis 30'000 Franken.

Auch im Tessin werden Trump-Uhren hergestellt

Alle anderen, günstigeren Trump-Uhren werden von der Montrichard SA mit Sitz in Mendrisio TI gefertigt. Das Unternehmen ist auf Private-Label-Uhren spezialisiert und produziert Millionen von Uhren pro Jahr. Geführt wird es vom Franzosen Rémi Chabrat.

Montrichard hat nach einem holprigen Start David Gouten als unabhängigen Vermittler engagiert, um die Produktion in der Schweiz zu überwachen und die Qualität der «Swiss made» Trump-Uhren zu verbessern. Gouten betreibt in Genf eine eigene Uhren-Manufaktur.

Das Herzstück der Uhr, das Tourbillon-Uhrwerk von Olivier Mory, findet sich auch in anderen Marken wieder. Ironischerweise wurde es zuvor in der deutlich günstigeren BA1110D-Uhr (Kostenpunkt zwischen 4000 und 6400 Franken) verwendet, die als «Tourbillon des Volkes» bekannt wurde. Thomas Baillod, der Gründer von BA1110D, kommentierte gegenüber «Le Temps» amüsiert, es sei interessant, durch den Milliardär ins Rampenlicht gerückt zu werden.