Der elfte Spieltag in der NFL liefert ordentlich Gesprächsstoff. Während ein Trump-Tanz für Wirbel sorgt, verliert der Titelverteidiger zum ersten Mal und in Chicago wirds dramatisch.

1/10 Brock Bowers erzielt gegen Miami einen Touchdown und ... Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Trump-Tanz sorgt für Wirbel bei Raiders nach Touchdown-Jubel

Chiefs verlieren erstmals, Bills und Dolphins profitieren

Bears verlieren gegen Packers nach geblocktem Field-Goal

Björn Lindroos Redaktor Sport und People

Trump-Jubel sorgt für Wirbel

Nach seinem Touchdown gegen die Miami Dolphins jubelt Raiders-Youngster Brock Bowers mit einem viralen Trump-Tanz. Handbewegungen, die Donald Trump bei seinen öffentlichen Auftritten gerne macht. Doch der Jubel, den auch viele andere NFL-Stars seit den US-Wahlen gezeigt haben, scheint den Raiders nicht zu gefallen. Denn der Clip des Tanzes verschwindet kurze Zeit später auf allen Plattformen des Teams aus Las Vegas und ist auf der Homepage nicht mehr zu finden.

Ausserdem wird Bowers an der Pressekonferenz nach dem Spiel auf seinen Jubel angesprochen, worauf die Medienverantwortlichen der Raiders die Pressekonferenz sofort beenden und ihrem Spieler einen Maulkorb verpassen.

Die Resultate des 11. NFL-Spieltags Freitag, 15. November

Philadelphia Eagles – Washington Commanders 26:18 Sonntag, 17. November

Miami Dolphins – Las Vegas Raiders 34:19

New England Patriots – Los Angeles Rams 22:28

Chicago Bears – Green Bay Packers 19:20

Detroit Lions – Jacksonville Jaguars 52:6

New Orleans Saints – Cleveland Browns 35:14

Tennessee Titans – Minnesota Vikings 13:23

Pittsburgh Steelers – Baltimore Ravens 18:16

New York Jets – Indianapolis Colts 27:28

San Francisco 49ers – Seattle Seahawks 17:20

Denver Broncos – Atlanta Falcons 38:6

Buffalo Bills – Kansas City Chiefs 30:21

Los Angeles Chargers – Cincinnati Bengals 34:27 Dienstag, 19. November

02.15 Uhr Dallas Cowboys – Houston Texans Freitag, 15. November

Der Titelverteidiger fällt im Topspiel

Die Chiefs sind gefallen. Im zehnten Spiel der Saison müssen die Titelverteidiger aus Kansas City ihre erste Niederlage einstecken. Beim Auswärtsspiel gegen die Buffalo Bills verliert das Team um Superstar Patrick Mahomes 21:30. Für die Bills ist der neunte Sieg der Saison ein äusserst wichtiger: So schliessen sie zu den Chiefs auf und bleiben im Rennen um den Spitzenplatz in der AFC. Dieser ist besonders wichtig, weil er eine spielfreie Woche in den Playoffs und Heimrecht bis in den Super Bowl bedeutet.

Ausserdem freut die erste Chiefs-Pleite der Saison auch Miami. Die Dolphins bleiben damit für mindestens ein Jahr das einzige Team der NFL-Geschichte, dem eine unbesiegte Saison gelang. 1972 verlor das Team aus Florida auf dem Weg zum Super-Bowl-Sieg kein einziges Spiel.

Déjà-vu in Chicago

Nur eine Woche nach dem geblockten Field Goal in letzter Sekunde der Denver Broncos von Kansas City kommt es schon wieder zu diesem Szenario, das eigentlich absoluten Seltenheitswert hat. Diesmal sind die Chicago Bears die Leidtragenden. In letzter Sekunde wird der Field-Goal-Versuch aus 46 Yards von der Verteidigung der Green Bay Packers geblockt, das Soldier Field zu Chicago verfällt in Schockstarre.

Sechste Saisonpleite statt des schon sicher geglaubten Sieges für die Bears. Und dies ausgerechnet gegen Erzrivale Green Bay. Die Packers feiern derweil den siebten Sieg der Saison und sind klar auf Playoff-Kurs.