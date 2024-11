1/2 Bei Patrick Mahomes (r.) und Travis Kelce haben Einbrecher zugeschlagen. Foto: keystone-sda.ch

Christian Müller Redaktor Sport

Schock für die NFL-Superstars Patrick Mahomes (29) und Travis Kelce (35)! Das Star-Duo, das mit den Kansas City Chiefs drei der letzten fünf Super Bowls gewonnen hat, wurde Opfer einer Einbruch-Serie im Grossraum Kansas City. Ob und wie die Einbrüche in den Häusern der Football-Profis zusammenhängen, kann die lokale Polizei nicht sagen.

Zumindest bei Kelce dürfte sich es sich kaum um einen Zufall handeln. Denn die Einbrecher schlugen just während des NFL-Spiels der Chiefs gegen die New Orleans Saints (26:13) in der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober zu. Während es einen Tag zuvor im Haus von Quarterback Mahomes keine Anzeichen für einen gewaltsamen Einbruch gab, wurde bei Teamkollege Kelce die Hintertür beschädigt. Die Einbrecher nahmen 20'000 Dollar Bargeld mit. Dies berichtet das Portal TMZ unter Berufung auf eine Quelle beim FBI.

Mahomes und Kelce sind erst 2023 in ihre Häuser umgezogen. Mahomes wohnt dort zusammen mit Ehefrau Brittany und den beiden gemeinsamen Kindern. Kelce erhält in seiner Villa regelmässig Besuch von Freundin Taylor Swift – so auch in der Nacht des Einbruchs.