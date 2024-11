Saquon Barkley begeistert mit einem Rückwärtssprung über seinen Gegenspieler. Foto: keystone-sda.ch 1/7

Rückwärts über den Gegenspieler

Ein irrer Spielzug von Runningback Saquon Barkley. Der Superstar der Philadelphia Eagles springt beim Spiel gegen die Jacksonville Jaguars rückwärts (!) über einen seiner Gegenspieler und weicht so einem Tackling aus. In den sozialen Medien wird Barkley für die athletische Einlage gefeiert, die wohl in keinem Saisonrückblick fehlen wird. Für den bedauernswerten Gegenspieler ist es allerdings die grösstmögliche Demütigung. Kommt hinzu: Am Ende gewinnen die Eagles auch das Spiel mit 28:23.

Die Resultate des 9. NFL-Spieltags Donnerstag, 31. Oktober

New York Jets – Houston Texans 21:13 Sonntag, 3. November

Carolina Panthers – New Orleans Saints 23:22

New York Giants – Washington Commanders 22:27

Buffalo Bills – Miami Dolphins 30:27

Cleveland Browns – Los Angeles Chargers 10:27

Tennessee Titans – New England Patriots 20:17

Atlanta Falcons – Dallas Cowboys 27:21

Cincinnati Bengals – Las Vegas Raiders 41:24

Baltimore Ravens – Denver Broncos 41:10

Arizona Cardinals – Chicago Bears 29:9

Philadelphia Eagles – Jacksonville Jaguars 28:23

Seattle Seahawks – Los Angeles Rams 20:26

Green Bay Packers – Detroit Lions 14:24

Minnesota Vikings – Indianapolis Colts 21:13 Dienstag, 5. November

02.15 Uhr Kansas City Chiefs – Tampa Bay Buccaneers Donnerstag, 31. Oktober

New York Jets – Houston Texans 21:13 Sonntag, 3. November

Carolina Panthers – New Orleans Saints 23:22

New York Giants – Washington Commanders 22:27

Buffalo Bills – Miami Dolphins 30:27

Cleveland Browns – Los Angeles Chargers 10:27

Tennessee Titans – New England Patriots 20:17

Atlanta Falcons – Dallas Cowboys 27:21

Cincinnati Bengals – Las Vegas Raiders 41:24

Baltimore Ravens – Denver Broncos 41:10

Arizona Cardinals – Chicago Bears 29:9

Philadelphia Eagles – Jacksonville Jaguars 28:23

Seattle Seahawks – Los Angeles Rams 20:26

Green Bay Packers – Detroit Lions 14:24

Minnesota Vikings – Indianapolis Colts 21:13 Dienstag, 5. November

02.15 Uhr Kansas City Chiefs – Tampa Bay Buccaneers Mehr

Regungslos nach Tackling

Der überraschende Sieg von den Carolina Panthers gegen die New Orleans Saints gerät in den Hintergrund, weil sich Saints-Star Chris Olave schwer am Kopf verletzt. Der Wide Receiver wird beim Catch-Versuch brutal von Gegenspieler Xavier Woods abgeräumt und bleibt regungslos am Boden liegen. Die Spieler beider Teams beten im Anschluss auf dem Feld, Olave wird vom Platz getragen.

Kurz später geben die Saints leichte Entwarnung und berichten von einer Gehirnerschütterung. Später meldet sich Olave selbst auf X zu Wort und schreibt: «Danke Gott, ich schätze all die Liebe und Gebete, ich werde wieder gesund.» Für Olave ist es bereits die dritte Gehirnerschütterung seiner noch jungen NFL-Karriere.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ausraster des Kelce-Bruders

Zum ersten Aufreger des NFL-Wochenendes kommt es bereits, bevor ein einziges Spiel gespielt ist. Denn Jason Kelce (36) – im Sommer aus der Liga zurückgetreten – mischt sich am Samstag vor dem College-Spiel von Penn State unter die Fans. Während der Bruder von Travis Kelce (35) von vielen Studenten gefilmt wird, geht ein Teenager unter die Gürtellinie. Er beleidigt Jasons jüngeren Bruder übel, weil er US-Popstar Taylor Swift (34) datet. Doch dieser lässt dies nicht auf sich sitzen, er reisst dem Jungen sein Handy aus der Hand und schmettert es voller Wucht auf den Boden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Kopfstand-Jubel erobert die Liga

Für die kuriosesten Bilder der Woche sorgen Amon-Ra St. Brown und Drake London. Die zwei Widereceiver feiern ihre Touchdowns nämlich mit einem Kopfstand. Die dabei entstandenen Bilder machen in den sozialen Medien sofort die Runde. Der Erfinder des Jubels ist ein High-School-Schüler aus Texas. Der Clip des Jungen ging in der Woche zuvor viral – und schafft es jetzt auf die ganz grosse Bühne.