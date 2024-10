Vor wenigen Tagen berichteten US-Medien, dass Gisele Bündchen ihr drittes Kind erwartet. Foto: DUKAS 1/6

Auf einen Blick Gisele Bündchen erwartet ihr drittes Kind, Tom Brady überrascht

Das Ex-Paar spricht seit der Scheidung kaum noch miteinander

Gisele und Tom haben zwei gemeinsame Kinder, Ben (14) und Vivian (11)

Es sind eigentlich freudige Nachrichten: Das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen (44) erwartet gemäss Insidern gegenüber den US-Magazinen «People» und «TMZ» ihr drittes Kind – und soll sogar schon im fünften oder sechsten Monat sein! Doch nicht nur für die Fans, auch für einen Menschen, der in Bündchens Leben eine prägnante Rolle spielt, kam die Nachricht scheinbar sehr überraschend: ihren Ex-Mann, den NFL-Sportler Tom Brady (47).

Brady hat laut einer anonymen Quelle von «Page Six» erst in der vergangenen Woche von der bereits fortgeschrittenen Schwangerschaft seiner Ex-Frau erfahren. Er habe «erst kürzlich herausgefunden, dass Gisele schwanger ist», so die Quelle, die andeutete, dass zwischen dem ehemaligen Ehepaar, das gemeinsam Sohn Ben (14) und Tochter Vivian (11) hat, anscheinend nicht viele Worte gewechselt werden. «Ich glaube, sie reden nur, wenn sie müssen.» Brady fokussiere sich ausschliesslich auf ihre beiden Kinder: Er «stellt sie an erste Stelle, und das ist alles, was zählt; er gibt sein Bestes».

«Gisele ist … sehr anders»

Lange waren der American-Football-Star und das Model ein echtes Glamour-Paar. 2009 heirateten sie, doch nach 13 Jahren Ehe kam im Oktober 2022 die Scheidung. Obwohl die beiden viel verbindet, sei es typisch für Bündchen, die Schwangerschaft nach der schwierigen Trennung vor Brady geheim zu halten. «Tom ist grossartig, ein sehr netter, normaler Typ. Gisele ist … sehr anders. Sie ist wirklich launisch», sagt die Quelle weiter. So sei auch die von Bündchen eingereichte Scheidung für Brady sehr überraschend gekommen, wie andere Quellen «Page Six» damals verrieten: «Gisele rastete immer aus und regte sich über etwas auf, sie hatten einen grossen Streit, und dann kam sie zurück. Aber Tom war schockiert, als sie ihm sagte, dass es vorbei sei. Damit hatte er nicht gerechnet. Sie hatten ihre Probleme, aber sie haben sie immer gelöst und Tom hoffte, dass sie das wieder tun würden.»

Bisher meldete sich Brady nur mit mysteriösen Worten auf Instagram – ob es wirklich Bündchens Schwangerschaft betrifft, ist unklar. In seiner Story veröffentlichte er das Bild eines Sonnenuntergangs und untermalte dieses mit dem Lied «Landslide» der Band The Chicks, einer Coverversion des gleichnamigen Fleetwood-Mac-Klassikers. Er kommentierte die Aufnahme mit Herz-Emojis und der Songzeile «Oh, mirror in the sky, what is love?» («Oh Spiegel im Himmel, was ist Liebe?»). Eine Erklärung gab es dazu nicht. Seine Freunde berichten jedoch, dass er glücklich ist und hin und wieder dated.