In der 10. Woche machte die NFL Halt in Deutschland. Dabei sorgt ein Schiedsrichter für einen lustigen Moment. In den USA schreibt derweil ein vor kurzem angeschossener Youngster weiter an seinem Märchen und der amtierende Champion siegt dramatisch.

1/7 Ricky Pearsall erzielt gegen Tampa Bay seinen ersten NFL-Touchdown. Foto: keystone-sda.ch

Pearsall macht NFL-Märchen perfekt

Vor 71 Tagen schien es, als wäre die NFL-Karriere von Ricky Pearsall (24) zu Ende, bevor sie richtig angefangen hatte. Der frisch gedraftete Wide Receiver wurde nur wenige Tage vor dem Saisonstart mitten in San Francisco von einem 17-Jährigen angeschossen. Wenig später wurde bekannt: Der Angreifer wollte Pearsall dessen Rolex-Uhr abnehmen, zückte dabei eine Waffe und schoss dem Footballer in die Brust.

Pearsall überlebt die Attacke mit viel Glück. Und mehr noch: Der Rookie kämpft sich innert weniger Wochen zurück, gibt Mitte Oktober sein Comeback. Und an diesem Sonntag ist das Märchen um den Passempfänger endgültig perfekt geworden. Beim Spiel der San Francisco 49ers auswärts in Tampa vom Sonntag läuft Pearsall zu seinem ersten NFL-Touchdown überhaupt und legt damit den Grundstein für den am Ende noch hart umkämpften 23:20-Sieg seines Teams.

Die Resultate des 10. NFL-Spieltags Freitag, 8. November

Baltimore Ravens – Cincinnati Bengals 35:34 Sonntag, 10. November

Carolina Panthers – New York Giants 20:17

Tampa Bay Buccaneers – San Francisco 49ers 20:23

New Orleans Saints – Atlanta Falcons 20:17

Kansas City Chiefs – Denver Broncos 16:14

Indianapolis Colts – Buffalo Bills 20:30

Washington Commanders – Pittsburgh Steelers 27:28

Jacksonville Jaguars – Minnesota Vikings 7:12

Chicago Bears – New England Patriots 3:19

Los Angeles Chargers – Tennessee Titans 27:17

Arizona Cardinals – New York Jets 31:6

Dallas Cowboys – Philadelphia Eagles 6:34

Houston Texans – Detroit Lions 23:26 Dienstag, 12. November

02.15 Uhr Los Angeles Rams – Miami Dolphins Freitag, 8. November

Wenn der Schiri plötzlich Deutsch spricht

NFL-Spektakel in München. In der Allianz-Arena spielen die New York Giants im vierten Deutschland-Spiel der Geschichte gegen die Carolina Panthers. Für den speziellsten Moment des Spiels sorgt Schiedsrichter Shawn Hochuli. Der Unparteiische überrascht die Fans mit einer Durchsage nach einem Foul auf Deutsch: «Fehlstart, Angriff. Fünf Yards Strafe», sagt er in gebrochenem Deutsch. Die 70'000 Fans in der Münchner Arena klatschen begeistert.

Und am Ende überzeugt auch das Spiel zwischen zwei der schlechtesten Teams der Liga. Mit 17:17 geht es in die Verlängerung, wo die Panthers-Defense den Ball via Fumble erobert und Kicker Eddy Pineiro zum Sieg trifft. Vor der Partie gab es zudem eine von der Liga organisierte Choreographie zu sehen, die sich über das ganze Stadion erstreckte.

Nächste Saison noch internationaler

Und schon vor dem Spiel in München gabs für die europäischen NFL-Fans gute Neuigkeiten. Kommende Saison plant die Liga nämlich gleich mit acht Spielen ausserhalb der USA. Drei mehr als noch in dieser Spielzeit. Wie bisher soll in Deutschland, London, Brasilien und Mexiko gespielt werden. Als neuer Austragungsort steht bereits Spanien fest, und wie die Liga jetzt angekündigt hat, soll auch ein Spiel in Irland dazukommen.

In Deutschland soll es zudem in eine neue Stadt gehen. Während bisher in Frankfurt und München gespielt wurde, soll das nächste Projekt ein Spiel im Olympiastadion in Berlin sein.

Entfesselungskünstler aus Kansas City

Acht Spiele in Serie haben die Kansas City Chiefs seit Saisonstart gewonnen. Nicht immer überzeugend. Manchmal glücklich. Aber der amtierende Super-Bowl-Champion fand immer einen Weg, um am Ende jubeln zu können. Doch so ein Schlupfloch, wie an diesem Sonntag, hat in der NFL absoluten Seltenheitswert: Zwar führen die Chiefs in der heissen Schlussphase mit zwei Punkten, können aber die Offensive der Denver Broncos nur ungenügend ausbremsen. Mit genau einer Sekunde auf der Uhr können die Gäste deshalb aus gerade mal 43 Yards ein Field Goal für drei Punkte versuchen. Wahrlich keine Hexerei für einen NFL-Kicker. Die beeindruckende Serie der Ungeschlagenheit von Kansas City? So gut wie zu Ende. Doch dann wird der Schuss von Denvers Will Lutz in extremis von der Defense abgeblockt, womit die Chiefs auch dieses Spiel auf eine denkbar dramatische Weise gewinnen (16:14). Und im Arrowhead Stadium der Chiefs brechen alle Dämme.