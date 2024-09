Der American-Football-Star Ricky Pearsall ist am Samstag in San Francisco von einem Räuber angeschossen und verletzt worden. Sein Zustand ist stabil.

Ricky Pearsall spielt in der NFL für die San Francisco 49ers.

Georg Nopper Redaktor News

Der 23-jährige American-Football-Spieler Ricky Pearsall ist am Samstag gegen 15.37 Uhr Ortszeit auf dem Union Square in San Francisco in ein Handgemenge mit einem Räuber geraten, als er auf dem Weg zu einer Autogrammstunde war. Dies teilt die Polizei von San Francisco mit.

Bei dem Überfall ging es um die Rolex-Uhr des San-Francisco-49ers-Spielers. Offenbar kam es zu einem Kampf um eine Pistole, bei dem Pearsall ein Schuss in die Brust traf. Der Angreifer wurde ebenfalls verletzt. Er wurde in Gewahrsam genommen. Die Einsatzkräfte brachten beide ins Spital.

Tatort-Video aufgetaucht

Pearsall befinde sich in einem «ernsten, aber stabilen Zustand», teilen die 49ers in einer Erklärung mit. Auch San Franciscos Bürgermeister London Breen äussert sich: «Meine Gedanken in dieser Zeit sind bei Ricky und seiner Familie.» Er werde weitere Informationen, auch über Pearsalls Zustand, bekannt geben, sobald sie vorliegen würden.

Ein Augenzeugenvideo vom Tatort zeigt Pearsall ohne Hemd auf dem Weg zum Krankenwagen mit den Ersthelfern. Er scheint sein Hemd über eine Wunde am Oberkörper zu halten.

Der Polizeichef von San Francisco, Bill Scott , sagt: «Diese Art von Gewalt hat in unserer Stadt keinen Platz und wird niemals toleriert werden.» Er wünsche Pearsall eine «schnelle Genesung» und versprach, seine Abteilung werde «alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird.»