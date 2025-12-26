Diese verrückten Immobilien sorgten 2025 für mächtig Stunk

Spezielle Immobilien haben unsere Leserinnen und Leser 2025 bewegt – und auch verärgert. Es geht um historische Villen, riesige Schlösser und Luxus-Wohnungen. Wir zeigen die sieben interessantesten Geschichten aus dem laufenden Jahr.

Darum gehts Villa «La Châtelaine» in Gletterens steht für 11,9 Mio. Franken zum Verkauf

Einst plante Wladimir Putin, in die Hightech-Festung zu ziehen

1 Putin Atom-Villa in Gletterens FR kommt auf den Markt

Eine Villa am Neuenburgersee wird im Oktober für 11,9 Millionen Franken zum Verkauf ausgeschrieben. Es ist aber nicht irgendein Luxus-Anwesen. «La Châtelaine» war vor 20 Jahren im Visier von Wladimir Putin (73), der Umzug-Pläne in die Schweiz hatte. Kein Wunder also bietet die Hightech-Festung nicht nur Luxus, sondern auch extreme Sicherheitsmassnahmen. Deshalb trägt sie auch den Übernamen «Atom-Villa».

2 Die teuerste Wohnung Zürichs kostet 24'000 Franken im Monat – Nebenkosten exklusiv

«Mietzins-Wahnsinn am Seebecken: Teurer geht es selbst in Zürich nicht», titelt Blick Mitte Dezember. Ein Penthouse am Bellevue soll für 24'000 Franken pro Monat vermietet werden. Es handelt sich um eine luxuriöse Fünfzimmerwohnung mit 267 Quadratmeter Wohnfläche und einer einzigartigen Aussicht über die Stadt, die Limmat und den See. Bei der akuten Wohnungsnot in Zürich sorgt eine solche Annonce natürlich für ordentlich Diskussionsstoff bei den Blick-Leserinnen und Lesern – und für rote Köpfe. «Man muss schon komplett bekloppt sein, dies zu bezahlen», meint etwa Leserin Daniela Meierhans.

3 Traum-Villa am Obersee mit 150 Meter langem Privat-Ufer

Am Obersee in Bollingen SG kommt im Sommer eine Traumresidenz auf den Markt. Die ehemalige Zündhölzli-Fabrik aus dem Jahr 1932 bietet auf 3600 Quadratmetern eine grosse Villa mit mächtig Ausbaupotenzial. Highlight des Anwesens ist definitiv der 150 Meter lange Seezugang – sowas kommt in der Schweiz nur höchst selten auf den Markt.

4 Goldküsten-Bauland kostet 12 Millionen – alte Scheune muss aber bleiben

Dieses Bild muss man gesehen haben. In Herrliberg ZH gibts ein 2200 Quadratmeter grosses Grundstück für 12 Millionen Franken zu kaufen. Blöd nur für Investorinnen und Investoren: Auf dem Stück Land mitten im alten Dorfkern der Goldküsten-Gemeinde steht eine Scheune. Sie hat Baujahr 1890 – und muss stehenbleiben. Das schränkt die Möglichkeiten von potenziellen Käufern erheblich ein. Aber schau selbst ...

5 Immobilientycoon baut in Gstaad teuerstes Ski-Chalet der Welt

Im Nobelskiort Gstaad in Bern entsteht seit diesem Jahr ein Luxuspalast der Extraklasse. Das Anwesen Chalet Oberbort soll schliesslich jährlich für bis zu 14 Millionen Franken vermietet werden. Hinter dem Mega-Projekt steckt ein Schweizer Unternehmer, der zu den reichsten Menschen im Land gehört. Der Entertainment-Bereich im Ski-Chalet lässt sich sehen: ein privates Kino, einen Formel-1-Simulator, eine Tanzfläche, eine Bowlingbahn, einen Weinkeller und eine Zigarrenlounge.

6 Exklusivste Villa der Stadt von Zürcher Modekönig wird vermietet

Zürichs exklusivste Villa steht in Wollishofen. Sie kostet 31'500 Franken monatlich – Nebenkosten exklusive. Das Prachtshaus liegt in einem Park mit alten Bäumen und hat 18 Zimmer, einen grossen Pool und Seesicht. Im Sommer landet es auf dem Markt – und sorgt national für Schlagzeilen. Geschichtlich interessant: Erbaut wurde die klassizistische Villa 1903 vom Bauherrn Paul Kehl. Er war Zürichs erster Mode-König, Gründer und langjähriger Besitzer des Paul-Kehl-Zürich, des Modegeschäfts PKZ.

7 Luzerner bleibt auf seinem Schloss für 2,2 Millionen Franken sitzen

Das Schloss Thorenberg ob Littau LU steht seit Anfang Jahr zum Verkauf — und ist immer noch ein Ladenhüter. Immer wieder führt Besitzer Hans Gysin (72) Interessenten durch das Anwesen. Im letzten Moment bekommen dann aber alle kalte Füsse und springen ab. Obs 2026 mit dem Verkauf klappt? Wir bleiben dran.