Das sind die zehn teuersten Ferienhäuser der Schweiz

Diese Ferienhäuser können sich nur die Reichsten der Reichen leisten. Immerhin gewähren uns die Verkäufer einen eindrücklichen Einblick in die teuersten Ferien-Immobilien der Schweiz. Die SMG Swiss Marketplace Group hat für Blick eine exklusive Liste zusammengestellt. Es handelt sich um die zehn teuersten Ferienhäuser des Landes, die aktuell zum Verkauf ausgeschrieben sind und unter anderem auf «ImmoScout24» eine Anzeige geschaltet haben.

Die meisten Luxus-Villen können wir dir nachfolgend mit unzähligen Bildern präsentieren – samt Badezimmer, Hallenbad und Luxus-Küche. Andere Anwesen kommen nur mit einem Bild oder gar ohne Fotos daher. Der Grund ist die Privatsphäre – in diesem Preissegment ein besonders hohes Gut.

Was das Ranking ganz allgemein zeigt: Das Tessin und zwei Schweizer Bergorte sind in diesem Preissegment oft vertreten.

10 Ferienhaus mit 60'000 Quadratmeter Privatgrundstück in Lugano TI – 15 Millionen Franken

1/13 Das zweitteuerste Ferienhaus der Schweiz liegt in Lugano. Foto: ImmoScout24

Nur fünf Minuten vom Stadtzentrum von Lugano entfernt liegt diese seltene Luxusresidenz – mit herrlicher Aussicht über die Stadt und den Luganersee. Das Ferienhaus ist mit modernen und ökologischen Technologien ausgestattet, verspricht die Maklerfirma. Der Quadratmeter kostet hier 21'429 Franken – dafür gibts eine Wohnfläche von 700 Quadratmetern und ein 18 Meter langes «Hallenbad» sowie ein Spa und einen Fitnessraum. Besonders an diesem Anwesen: Das Privatgrundstück erstreckt sich über 60'000 Quadratmeter – so gross wie neun Fussballfelder.

9 Neubau-Chalet in Crans-Montana VS – 15,75 Millionen Franken

Wer nach alpinem Luxus mit moderner Handschrift sucht, wird unter anderem in Crans-Montana fündig: Dieses 2022 erbaute Chalet bietet auf vier Etagen 730 Quadratmeter Wohnfläche mit einem eindrucksvollen Indoorpool (55 Quadratmeter gross). Das Chalet liegt laut Anzeige inmitten «unberührter Natur» und vereint Privatsphäre mit alpinem Lifestyle. Es ist nur für Schweizer Käufer oder Personen mit Wohnsitz in der Schweiz verfügbar.

7 Luxus-Villa mit Infinity-Pool und Palmen in Montagnola TI – 15,9 Millionen Franken

1/12 Entspannen am Infinity Pool – so lässt es sich Sommerferien machen. Foto: ImmoScout24

Letztes Jahr noch das teuerste Ferienhaus der Schweiz, landet diese Immobilie 2025 nur noch auf Platz 7. Die Anzeige verspricht eine «schöne Aussicht auf den Luganersee und die umliegenden Berge». Hier kostet der Quadratmeter 36'136 Franken – bei einer Wohnfläche von 440 Quadratmetern. Bei insgesamt drei Stockwerken gibts Platz für elf Zimmer. Hinzu kommt eine riesige Terrasse – 400 Quadratmeter gross, mit beheiztem Infinity-Pool, Küche und Grill. Perfekt also für eine ausgelassene Party im Sommer. Und auch ein Gästeapartment und ein Bootshaus gibts inklusive. Das Grundstück ist 4637 Quadratmeter gross, hat einen kleinen Wald und einen Garten mit Olivenbäumen und Palmen, der Neugierigen die Sicht auf das Ferienhaus nimmt. «Privatsphäre ist garantiert», heisst es in der Anzeige. Wer den Trubel sucht, ist in zehn Fahrminuten bereits im Stadtzentrum von Lugano. Die Anzeige schliesst mit dem Satz: «Diese moderne Villa repräsentiert das Beste, was die heutige Technik zu bieten hat und garantiert Eleganz, Privatsphäre und Wohnkomfort.»

7 Toskanisches Anwesen in Lugano – 15,9 Millionen Franken

Dieses Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert im toskanischen Stil wurde vollständig renoviert – samt Nebengebäude, Lift und Swimmingpool im gepflegten Park. Die Villa mit 14 Zimmern bietet auf 1500 Quadratmetern Wohnfläche ein Wohngefühl zwischen toskanischem Charme und luxuriösem Ausbaustandard. Das Stadtzentrum von Lugano ist nur wenige Minuten entfernt. Mit 15,9 Millionen Franken reichts ebenfalls für Platz 7.

4 Familienchalet in Gstaad BE – 16,5 Millionen Franken

Ein Sprung auf Platz 4 – weil gleich drei Immobilien sich diesen Platz mit 16,5 Millionen Franken teilen. Dieses Anwesen im Herzen von Gstaad wurde vor rund 15 Jahren im alpinen Stil erbaut – mit viel Holz, grosszügigen Glasfronten und einer warmen, modernen Einrichtung. Die Wohnfläche von 500 Quadratmetern verteilt sich auf vier Etagen: Vom klimatisierten Weinkeller über eine eigene Bibliothek bis zur Wellnesszone mit Sauna, Hammam und Fitnessraum ist hier alles auf höchsten Komfort ausgerichtet. Insgesamt verfügt das Chalet über fünf Schlafzimmer – darunter eine Master-Suite in den Dachschrägen mit eigenem Bad und Ankleide. Highlight laut der Anzeige: Der lichtdurchflutete Wohnbereich im Obergeschoss mit offenem Kamin, grosszügiger Terrasse und Panoramablick auf die Gstaader Bergwelt.

4 Doppel-Chalet in Gryon VD – 16,5 Millionen Franken

1/14 Das Doppel-Chalet bietet eine Grundstückfläche von über 2000 Quadratmetern. Foto: Switzerland | Sotheby's International Realty

Zwei luxuriöse Chalets in einem: Diese aussergewöhnliche Alpenresidenz ist ein echtes Prestigeobjekt. Auf einem 2830 Quadratmeter grossen Grundstück vereint die Immobilie höchste Privatsphäre mit Panoramaausblick. Die rund 570 Quadratmeter Wohnfläche verteilen sich auf 13 Zimmer und drei Wohneinheiten – darunter zwei Chalets mit insgesamt sechs Suiten, mehreren Wohnzimmern und direktem Zugang zum Wellnessbereich. Dieser umfasst ein Hallenbad mit Wasserfall, Sauna, Dampfbad, Indoor- und Outdoor-Whirlpool sowie eine elegante Lounge mit Bar. Eine beheizte Terrasse mit Grill, Lounge und Feuerstelle rundet das Ensemble ab. Die Liegenschaft aus dem Jahr 2014 bietet zudem sieben Parkplätze und ist als Zweitwohnsitz verfügbar – auch für internationale Käufer.

4 Luxus-Chalet mit Wellnessbereich in Gstaad BE – 16,5 Millionen Franken

Das dritte Chalet, das auf Platz 4 landet – ebenfalls mit einem Verkaufspreis von 16,5 Millionen Franken. Hier gibts kein Vorschaubild in der Anzeige. Es heisst: «Ausnahmeimmobilie in Gstaad in privilegierter Lage». Die Wohnfläche von 427 Quadratmetern verteilt sich auf 15,5 Zimmer, darunter grosszügige Wohnbereiche, eine eigene Fitness- und Wellnesszone sowie weitläufige Terrassen mit Sonnen- und Schattenplätzen. Das Chalet aus dem Jahr 2007 befindet sich in neuwertigem Zustand, mit genehmigten Ausbauplänen und gar der Möglichkeit, ein Hallenbad zu realisieren. Es ist explizit als Zweitwohnsitz für eine internationale Käuferschaft inseriert.

2 Historische Villa in Gerra TI – 20 Millionen Franken

1/7 Die Villa wurde 1880 erbaut. Foto: ImmoScout24

Eine Perle am Lago Maggiore: Diese prachtvolle Villa aus dem Jahr 1880 hat es zusammen mit der nachfolgenden Immobilie auf den zweiten Platz geschafft. Mit 801 Quadratmetern Wohnfläche, 15 Zimmern und einem weitläufigen Park bietet diese Villa im Tessin maximale Privatsphäre, direkten Seezugang und eine unverbaubare Aussicht auf Wasser und Berge. Auf dem Grundstück befinden sich zudem zwei Seevillen sowie fünf luxuriöse Apartments. Ein Ferienhaus der Superlative!

2 Luxus-Chalet mit Pistenanschluss in Verbier VS – 20 Millionen Franken

1/6 Das Wohnzimmer mit Schweizer-Kissen. Foto: Screenshot Immoscout

Ebenfalls auf dem zweiten Platz landet das «Chalet East Rock», das in Verbier VS steht. Die Lage? Kaum zu übertreffen: Direkt an der Piste «Les Moulins», mit freiem Blick auf den Grand Combin. Die Immobilie kombiniert alpinen Chalet-Charme mit moderner Architektur – darunter raumhohe Fenster, fünf luxuriöse Schlafzimmer und hohe Decken im Wohnbereich. Das 2023 erbaute Haus bietet 614 Quadratmeter Wohnfläche und verfügt über eine beheizte Zufahrt sowie sechs Parkplätze in der Tiefgarage. Laut Anzeige ist es «verfügbar als Zweitwohnsitz und zugänglich für eine internationale Klientel».

1 Florida-Villa mit Sicht auf Luganersee in Porza TI – 28 Millionen Franken

1/11 Der Quadratmeter Wohnfläche kostet hier «nur» 20'000 Franken – für den zweiten Platz vergleichsweise gering.

Fünf Kilometern vom Herzen Luganos entfernt findet sich die Florida-Villa, die derzeit für 28 Millionen Franken ausgeschrieben ist. Das gibt Platz 1 im Ranking der teuersten Ferienhäuser des Landes! Die Parkanlage erstreckt sich über 4390 Quadratmeter. Hier gibts zwei Brunnen, eine Pergola und eine Kapelle. Gemäss der Anzeige hat man einen «Panoramablick auf den Luganersee, die Stadt und die umliegenden Berge». Die Florida-Villa wurde 1890 erbaut und seither renoviert. Sogar ein Hallenbad erwartet den Käufer. Den Quadratmeter gibts für 20'000 Franken bei einer Wohnfläche von 1400 Quadratmetern.

