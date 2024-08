Diese Ferienhäuser können sich nur die Reichsten der Reichen leisten. Immerhin gewähren uns die Verkäufer einen eindrücklichen Einblick in die teuersten Ferien-Immobilien der Schweiz. Die SMG Swiss Marketplace Group hat für Blick eine exklusive Liste zusammengestellt. Es handelt sich um die zehn teuersten Ferienhäuser des Landes, die aktuell zum Verkauf ausgeschrieben sind und unter anderem auf «ImmoScout24» eine Anzeige geschaltet haben.

Acht der zehn Luxus-Villen können wir dir nachfolgend mit unzähligen Bildern präsentieren – samt Badezimmer, Hallenbad und Luxus-Küche. Die anderen beiden Anwesen kommen ohne Fotos daher. Der Grund ist die Privatsphäre – in diesem Preissegment ein besonders hohes Gut.

Was das Ranking ganz allgemein zeigt: Das Tessin und ein Schweizer Bergort sind in diesem Preissegment oft vertreten.

10 Familienchalet mit 7 Schlafzimmern in Nendaz VS – 7 Millionen Franken

1/11 Atemberaubender Blick nach Osten und Norden über das Rhônetal.

Die Walliser Vier-Täler-Region verspricht eine malerische Landschaft und 300 Sonnentage im Jahr. Hier in Nendaz VS steht dieses Familienchalet mit sieben Schlafzimmern zum Verkauf. Bei 750 Quadratmeter Wohnfläche beträgt der Quadratmeterpreis «nur» 9333 Franken – der mit Abstand tiefste Wert in dieser Liste. Speziell in den Wintermonaten ist die Lage ausgezeichnet – das Chalet befindet sich direkt oberhalb der Skipiste. Neben einem Raum für die Skis und Snowboards gibts auch ein Hallenbad und einen Kinoraum.

9 Chalet mit Panoramablick in Crans-Montana VS – 8,49 Millionen Franken

1/5 Das Ferienhaus wurde 2006 gebaut.

«Dieses sehr schöne Chalet befindet sich in einer idyllischen, ruhigen und naturnahen Umgebung – umgeben von viel Grün», so wird das Ferienhaus, das auch als Zweitwohnsitz benutzt werden kann, beschrieben. Die Wohnung befinde sich in einem «ausgezeichneten Zustand» und ist auf drei Ebenen verteilt: Erdgeschoss, erster und zweiter Stock inklusive Panoramablick. In der Anzeige heisst es weiter: «Der Berggeist und die gemütliche Atmosphäre werden durch die hölzerne Innenausstattung des Anwesens und Holzbalken gewährleistet.» Der Quadratmeterpreis beläuft sich auf 26'531 Franken bei 320 Quadratmeter Wohnfläche.

8 Neubau-Chalet mit drei Stockwerken in Gstaad BE – 9,85 Millionen Franken

1/11 Das Chalet verfügt über eine Photovoltaik-Anlage.

Nur drei Autominuten von Gstaad entfernt lockt dieser Neubau für knapp 10 Millionen Franken. Der Quadratmeterpreis ist hier nicht bekannt, weil die Wohnfläche in der Anzeige nicht angegeben wird. Die Grundstücksfläche beträgt 1272 Quadratmeter. Das Chalet selbst bietet auf drei Stockwerken fünf Schlaf- und vier Badezimmer, zwei Terrassen und einen Fitnessraum.

7 Chalet in den Bergen in Lens VS – 11,99 Millionen Franken

Das Chalet in unmittelbarer Nähe zu Crans-Montana wurde 2021 erbaut und wird als Zweitwohnsitz angepriesen. Es bietet sechs Schlaf- und sechs Badezimmer. «Die Altholzausführungen verleihen dem Haus einen authentischen und charakteristischen Touch, die moderne Ausstattung sorgt für optimalen Komfort», heisst es in der Anzeige. Bei 577 Quadratmeter Wohnfläche kostet der Quadratmeter 20'780 Franken.

6 Ferienhaus mit zwei Bootshäusern in Morcote TI – 12 Millionen Franken

1/13 Privatsphäre ist hier garantiert, verspricht die Maklerfirma.

Am Luganersee, mit Sicht auf die umliegenden Berge und Licht bis zum Sonnenuntergang, findet sich die Villa «La Sorgente», die einen mediterranen Stil hat und in den 1950er-Jahren erbaut worden ist. Seither ist sie fortlaufend renoviert worden. Der Quadratmeterpreis beläuft sich auf 21'544 Franken bei einer Wohnfläche von 557 Quadratmetern. Das Ferienhaus liegt nur wenige Minuten vom See entfernt und verfügt über zwei Bootshäuser, die dem künftigen Käufer für Spritztouren auf dem Luganersee zur Verfügung stehen werden. Dazu kommt ein Pool, eine Sauna, ein klimatisierter Weinkeller und ein Gasthaus.

5 Villa mit Spa und Seeblick in Lugano – 12,5 Millionen Franken

1/7 Hinter diesen grossen Fensterscheiben kann man es sich gut gehen lassen.

Gleich nochmals ein Ferienhaus am Luganersee: «Eine Villa mit atemberaubendem See- und Bergblick, eingebettet in das Grün der umliegenden Wälder, die absolute Privatsphäre und einen unschlagbaren Lebensstil garantieren.» So wird das Anwesen in der Anzeige im Internet angepriesen. Damit nicht genug: «Modernes Design, Hightech und Luxusausstattungen umrahmen einen luftigen Panoramaraum mit unübertreffbaren Aussichten.» Die Fakten: Das Ferienhaus verfügt neben dem privaten Garten auch über eine Spa-Anlage, ein Hallenbad, einen Fitnessraum und eine Sauna. Der Quadratmeterpreis beträgt 21'552 Franken bei einer Wohnfläche von 580 Quadratmetern.

4 Chalet beim Golfplatz in Crans-Montana VS – 12,9 Millionen Franken

Dieses Ferienhaus in den Walliser Bergen befindet sich noch im Bau und ist per Oktober bezugsbereit. Der Quadratmeterpreis bei 822 Quadratmetern Wohnfläche beträgt 15'693 Franken. Es ist direkt am Waldrand gelegen und nur wenige Schritte vom Golfplatz von Crans-Montana entfernt – perfekt also für Golfliebhaber. Neben einem Abstellraum für Golfschläger oder Skis bietet das Chalet auch einen Pool, neun Zimmer sowie sechs Parkplätze.

3 Historische Villa Schnebli in Magliaso TI – 14,4 Millionen Franken

1/11 Für 14,4 Millionen Franken steht dieses Ferienhaus derzeit zum Verkauf.

Dieses Anwesen in der Nähe von Lugano beinhaltet einen 2200 Quadratmeter grossen Garten, eine Hauptvilla mit 700 Quadratmeter Wohnfläche und ein Gastgebäude mit Hallenbad. Der Quadratmeterpreis beträgt 20'571 Franken. Die Geschichte der Villa Schnebli reicht fast 50 Jahre zurück. Der berühmte Schweizer Architekt Dolf Schnebli (1929-2009) baute das Haus für Eugenio Wolk (1915-1995), italienischer Kommandant einer Spezialeinheit während des Zweiten Weltkriegs. Wolk wollte, dass sein Anwesen wie ein Boot gestaltet wird. Deshalb auch die Stilelemente wie die röhrenförmigen Treppengeländer, die denen von Schiffen ähneln, und die Holzterrassen, die wie Kommandobrücken aussehen. Im Jahr 2010 wurde die Villa mit hochwertigen Materialien und transparenten Wänden saniert.

2 Ferienhaus mit 60'000 Quadratmeter Privatgrundstück in Lugano – 15 Millionen Franken

1/13 Das zweitteuerste Ferienhaus der Schweiz liegt in Lugano.

Nur fünf Minuten vom Stadtzentrum von Lugano entfernt liegt diese seltene Luxusresidenz – mit herrlicher Aussicht über die Stadt und den Luganersee. Das Ferienhaus ist mit modernen und ökologischen Technologien ausgestattet, verspricht die Maklerfirma. Der Quadratmeter kostet hier 21'429 Franken – dafür gibts eine Wohnfläche von 700 Quadratmetern und ein 18 Meter langes «Hallenbad» sowie ein Spa und einen Fitnessraum. Besonders an diesem Anwesen: Das Privatgrundstück erstreckt sich über 60'000 Quadratmeter – so gross wie neun Fussballfelder.

1 Luxus-Villa mit Infinity-Pool und Palmen in Montagnola TI – 15,9 Millionen Franken

1/12 Entspannen am Infinity Pool – so lässt es sich Sommerferien machen.

Das teuerste Ferienhaus der Schweiz verspricht eine «schöne Aussicht auf den Luganersee und die umliegenden Berge». Hier kostet der Quadratmeter 36'136 Franken – bei einer Wohnfläche von 440 Quadratmetern. Bei insgesamt drei Stockwerken gibts Platz für elf Zimmer. Hinzu kommt eine riesige Terrasse – 400 Quadratmeter gross, mit beheiztem Infinity-Pool, Küche und Grill. Perfekt also für eine ausgelassene Party im Sommer. Und auch ein Gästeapartment und ein Bootshaus gibts inklusive.

Das Grundstück ist 4637 Quadratmeter gross, hat einen kleinen Wald und einen Garten mit Olivenbäumen und Palmen, der Neugierigen die Sicht auf das Ferienhaus nimmt. «Privatsphäre ist garantiert», heisst in der Anzeige. Wer den Trubel sucht, ist in zehn Fahrminuten bereits im Stadtzentrum von Lugano. Die Anzeige schliesst mit dem Satz: «Diese moderne Villa repräsentiert das Beste, was die heutige Technik zu bieten hat und garantiert Eleganz, Privatsphäre und Wohnkomfort.»

