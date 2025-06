Das sind die 10 teuersten Immobilien der Schweiz

Das ist der Pool und Vorgarten der teuersten Immobilie der Schweiz. Errätst du, wo sie liegt? Die Antwort folgt unten im Artikel. Foto: Domaine Le Château de Merlinge

Darum gehts Luxus-Immobilien der Schweiz: Top 10 teuerste Villen zum Verkauf

Meiste Villen am Genfersee, zwei Ausnahmen im Tessin

Teuerstes Objekt: Schloss in Meinier GE für 55 Millionen Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Leisten können wir uns diese Luxus-Immobilien nicht. Aber zumindest gewähren uns die Verkäuferinnen und Verkäufer einen eindrücklichen Einblick in die teuersten Villen der Schweiz. Die Swiss Marketplace Group (SMG) hat für Blick eine exklusive Liste zusammengestellt. Es handelt sich um die zehn teuersten Immobilien des Landes, die aktuell zum Verkauf ausgeschrieben sind. Die meisten Villen können wir nachfolgend mit unzähligen Bildern in einer grossen Galerie präsentieren, andere Anwesen kommen ohne Fotos daher. Der Grund ist die Privatsphäre – in diesem Preissegment ein besonders hohes Gut.

Was das Ranking ganz allgemein zeigt: Die Westschweiz ist besonders gefragt. Bis auf zwei Ausnahmen liegen alle Luxus-Villen am Genfersee. Hier kommen die Top 10 – angefangen mit Platz 8, weil gleich drei Anwesen zusammen auf dem letzten Platz liegen:

8 Historische Villa in Gerra TI – 20 Millionen Franken

1/7 Die Villa wurde 1880 erbaut. Foto: ImmoScout24

Eine Perle am Lago Maggiore: Diese prachtvolle Villa aus dem Jahr 1880 hat es knapp in die Top 10 geschafft. Weil alle für 20 Millionen Franken verkauft werden sollen, teilen sich die drei Villen den Platz 8. Mit 801 Quadratmetern Wohnfläche, 15 Zimmern und einem weitläufigen Park bietet diese Villa im Tessin maximale Privatsphäre, direkten Seezugang und eine unverbaubare Aussicht auf Wasser und Berge. Auf dem Grundstück befinden sich zudem zwei Seevillen sowie fünf luxuriöse Apartments.

8 Villa am Genfersee in Cologny GE – 20 Millionen Franken

Die Wohnfläche ist mit 330 Quadratmetern vergleichsweise klein – und der Preis pro Quadratmeter ein Rekord für die Schweiz: 60'606 Franken! «Diese Villa wurde entworfen, um einen luxuriösen und komfortablen Lebensstil zu gewährleisten», heisst es in der Anzeige. Es biete eine «hohe Sicherheit» sowie «viel Privatsphäre». Die Villa ist direkt am Genfersee gelegen und das Grundstück immerhin 3000 Quadratmeter gross.

8 Villa mit 10 Zimmern und Seeblick in Cologny GE – 20 Millionen Franken

1/8 Wer würde an diesem Pool nicht auch gerne entspannen? Foto: ImmoScout24

Diese moderne Villa schafft es ebenfalls auf Platz 8 der teuersten Immobilien der Schweiz, die zum Verkauf stehen. Der Poolbereich, die Lounge und die Holzterrasse (85 Quadratmeter gross) zielt auf eine junge Käuferschaft. Mit zehn Zimmern wäre das eine ideale WG für Millionäre ... Der Quadratmeterpreis ist mit 50'000 Franken bei 400 Quadratmetern Wohnfläche der drittteuerste in der Schweiz. Das Grundstück ist 3323 Quadratmeter gross.

7 Panorama-Villa in Cologny GE – 21 Millionen Franken

Lage, Aussicht, Luxus: Diese Villa thront am begehrten Südhang von Cologny – mit freiem Blick auf den Genfersee und das Juragebirge. Das Anwesen aus dem Jahr 1990 bietet 750 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf zehn stilvolle Zimmer. Die Nutzfläche beträgt 830 Quadratmeter, das Grundstück 3600 Quadratmeter.

6 Villa mit Blick auf die Alpen in Montreux VD – 22,9 Millionen Franken

«Ein Juwel an der Waadtländer Riviera», heisst es in der Anzeige. Ein Foto gibt es nicht. Aber gemäss den Informationen ist die Luxusvilla aus dem Jahr 1941 vor zwei Jahren komplett renoviert worden. Auf 680 Quadratmetern Wohnfläche verteilen sich 10½ Zimmer, eingebettet in ein 8200 Quadratmeter grosses Grundstück direkt am See. Der Blick auf Alpen und Wasser ist frei, der Garten grün und geschützt. Für Privatsphäre sorgt nicht nur die abgeschirmte Lage, sondern auch der beheizte Pool im Sichtschutz.

5 Villa mit Blick auf den Genfersee in Cologny GE – 25 Millionen Franken

Bilder dieser Villa gibt es keine. Auch die Anzeige ist dünn. Es heisst nur: «Entdecken Sie dieses atemberaubende Luxushaus in Cologny, das Eleganz und modernen Komfort vereint. Mit einem atemberaubenden Blick auf den See und einer hochwertigen Ausstattung bietet es eine idyllische Wohnumgebung.» Die Wohnfläche ist mit 424 Quadratmeter für diese Preisklasse relativ bescheiden, was einen Quadratmeterpreis von 58'942 Franken ergibt. Die Grundstückfläche beträgt 1800 Quadratmeter.

4 Florida-Villa mit Sicht auf Luganersee in Porza TI – 28 Millionen Franken

1/11 Der Quadratmeter Wohnfläche kostet hier «nur» 20'000 Franken – für den zweiten Platz vergleichsweise gering.

Fünf Kilometern vom Herzen Luganos entfernt findet sich die Florida-Villa, die derzeit für 28 Millionen Franken ausgeschrieben ist. Das gibt Platz 4! Die Parkanlage erstreckt sich über 4390 Quadratmeter. Hier gibts zwei Brunnen, eine Pergola und eine Kapelle. Gemäss der Anzeige hat man einen «Panoramablick auf den Luganersee, die Stadt und die umliegenden Berge». Die Florida-Villa wurde 1890 erbaut und seither renoviert. Sogar ein Hallenbad erwartet den Käufer. Den Quadratmeter gibts für 20'000 Franken bei einer Wohnfläche von 1400 Quadratmetern.

3 Villa mit Platz für mehr als 20 Autos in Genthod GE – 29,85 Millionen Franken

Zwischen Brunnen, alten Bäumen und gleich zwei Pools thront dieses Anwesen aus dem Jahr 1840. Auf dem rund 13'000 Quadratmeter grossen Grundstück erstreckt sich die Villa über vier Etagen mit Lift und bietet 950 Quadratmeter Wohnfläche. Dazu kommen mehr als 20 Zimmer, darunter über ein Dutzend Schlafzimmer, zehn Bäder und mehrere Salons. Wer Personal beschäftigt, freut sich über die separate Villa für die Angestellten. Und auf dem Hof finden laut der Anzeige «mehr als 20 Autos» Platz.

2 Villa «Le Karma» am Genfersee in Montreux VD – 49 Millionen Franken

1/16 Die zweitteuerste Immobilie der Schweiz: «Le Karma» – hier kostet der Quadratmeter 32'645 Franken. Foto: ImmoScout24

Dieses Anwesen ist das Werk des berühmten Architekten Adolf Loos (1879–1933) aus Österreich, der als einer der Wegbereiter der modernen Architektur gilt. Mit einem Kaufpreis von 49 Millionen Franken landet die Villa Le Karma mit riesigem Abstand auf Platz 2 der teuersten Immobilien der Schweiz. Direkt am Genfersee gelegen bietet die Immobilie eine Grundstücksfläche von 10'092 Quadratmetern. Pro Quadratmeter Wohnfläche werden 32'645 Franken fällig – ein gewaltiger Preis bei 1501 Quadratmeter Wohnfläche ... In der Anzeige ist zu lesen: «Jeder Raum unterscheidet sich durch spezifische Qualitäten der verwendeten Materialien (schwarzer und weisser Marmor, rosa Marmor, goldene Fliesen, Edelhölzer, Bronze usw.) und durch die Intensität der natürlichen Lichtmarkierungen.»

1 Königs-Schloss in Meinier GE – 55 Millionen Franken

1/8 Der 24 Meter lange Pool – mitten in französischen Gärten. Foto: Domaine Le Château de Merlinge

Ein Schloss wie aus dem Märchen – mit königlicher Vergangenheit: Das Anwesen in Meinier GE wurde 1645 erbaut und diente ab 1942 als Residenz der italienischen Königin. Heute steht es für 55 Millionen Franken zum Verkauf. Auf drei Etagen verteilen sich 1500 Quadratmeter Wohnfläche mit acht Schlafzimmern, herrschaftlichen Empfangssälen und originalen Elementen aus mehreren Jahrhunderten. Getrennt durch einen Innenhof ergänzen zwei frisch renovierte Nebengebäude mit 800 Quadratmetern sowie eine Kapelle und ein Gewächshaus das Ensemble. Der 24 Meter lange Pool liegt eingebettet in prachtvollen französischen Gärten – mit Blick auf 48 Hektar Land. Privatsphäre ist hier garantiert.

