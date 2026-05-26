Nach Launch von erstem E-Auto: Ferrari-Aktie verliert 8 Prozent

Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk

Ein schwarzer Börsentag für Ferrari: Die Aktie des italienischen Autobauers büsst an der Börse in Mailand 8 Prozent ein. Noch in der letzten Woche hatte das Ferrari-Papier fast 12 Prozent zugelegt.

Auslöser des Kursabschlags am Dienstag ist das erste reine Elektrofahrzeug der traditionsreichen Automarke aus Maranello. Der «Ferrari Luce» – benannt nach dem italienischen Wort für Licht – kam bei vielen Investoren nicht gut an. Kritiker strichen unter anderem heraus, dass das Ferrari-E-Auto ähnlich wie chinesische oder japanische Sportwagen aussehe, mit einem Einstiegspreis von 550'000 Euro aber deutlich teurer als die Konkurrenz aus Fernost sei.

Den «Luce» entworfen hat der ehemalige Apple-Chefdesigner Jony Ive (59). Bereits als Ferrari Mitte Februar erste Bilder präsentierte, reagierten Fans skeptisch auf das futuristische Interieur. Mehr zu den Reaktionen der Tifosi liest du hier bei Kollege Juan Thomas.