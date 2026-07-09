Aktie von Peter Spuhlers Zugbauer klettert auf 21-Monate-Hoch

Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk

Die Aktie von Stadler Rail ist im Hoch: Seit Anfang Jahr hat das Börsenpapier des Thurgauer Zugbauers bereits um 7 Prozent zugelegt. Und am Montag kletterte die Aktie im frühen Handel auf 23.58 Franken. Und damit auf ein 21-Monate-Hoch. So viel wert war das Unternehmen von Patron Peter Spuhler (67) letztmals im Oktober 2024.

Es sind positive Nachrichten von Ende letzter Woche, die die Stadler-Aktien beflügeln: Die Berliner Senatsverwaltung verkündete am Freitag, dass der französische Zugbauer Alstom auf Rechtsmittel gegen die Vergabe eines Mega-Auftrags verzichtet. Damit kann Stadler zusammen mit dem deutschen Konzern Siemens 350 neue S-Bahn-Züge für Berlin herstellen. Die beiden Partner stellen zudem die Instandhaltung der Züge für 30 Jahre sicher. Für die Thurgauer ist das ein Auftrag mit extrem viel Prestige. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf 3,5 Milliarden Euro.

Die Summe stellt auch den heiss debattierten SBB-Grossauftrag in den Schatten. Die Bundesbahnen vergaben diesen im letzten Jahr an Siemens – und eben nicht an den heimischen Zugbauer Stadler. Dieser hat seinen Rekurs mittlerweile aber zurückgezogen.

Das Thurgauer Unternehmen mit Sitz in Bussnang TG betreibt in Berlin ein eigenes Werk. Dort kam es im letzten Jahr zu Problemen. Der Zugbauer musste ein Sparprogramm umsetzen, um den Standort zu sichern – die Gewerkschaften begehrten auf. Im April dann die Einigung: Stadler sicherte den 2000 Angestellten unter anderem eine Standortgarantie zu. Und ab 2028/29 gibts mehr Lohn.