Im Netz tauchen dubiose Spendenaufrufe zu Crans-Montana auf

Auf GoFundMe haben mehrere Private total über 70'000 Franken zur Tragödie im Wallis gesammelt. Ein Experte warnt jedoch vor solchen Sammelaktionen. Die Crowdfunding-Plattform hat schon so manchen Betrüger angezogen.

Darum gehts Nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana machen private Spendenaufrufe die Runde

Auf der Plattform GoFundMe wurden bereits über 70'000 Franken gesammelt

Nathalie Benn

Die Betroffenheit nach dem verheerenden Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS ist riesig. Die Schweiz trauert, kommenden Freitag wird in Martigny VS ein nationaler Trauertag abgehalten, um der Opfer zu gedenken. Nicht nur im Wallis ist die Solidarität gross: Vor dem Universitätsspital Zürich – wo einige der Brandopfer behandelt werden – haben Menschen Blumen niedergelegt. Auf einem Schild steht gross: «Wir denken an euch».

Viele wollen die Betroffenen und Angehörigen auch finanziell unterstützen. Sucht man im Internet nach Möglichkeiten, entdeckt man schnell zahlreiche Spendenaufrufe. Insbesondere auf der Crowdfunding-Plattform GoFundMe, wie zuerst nau.ch berichtet hat.

36 solcher Aufrufe finden sich derzeit auf der US-amerikanischen Plattform. Diese hat der Tragödie auf seinem deutschsprachigen Instagram-Kanal einen eigenen Beitrag gewidmet. Im Post heisst es: «Unterstütze die Opfer und ihre Angehörigen, die von dieser Tragödie betroffen sind. Spende oder teile, jede Art von Support zählt.»

Über 70'000 Franken gesammelt

Die Zwecke sind vielfältig: Manche sammeln Spenden, die jeglichen Betroffenen zugutekommen sollen. Andere für konkrete Personen, die beim Brand ums Leben gekommen sind oder Verletzungen erlitten haben. Die deutsche Organisation «Hilfe verbindet» hat einen Aufruf geschaltet, bei dem die Pfleger und Pflegerinnen, Betreuungsteams und weitere Helfende unterstützt werden sollen.

Für die meisten Spendenaufrufe zu Crans-Montana wurde auf GoFundMe bislang kein Geld gespendet, einige davon wirken zwielichtig. So hofft ein Kollektiv auf insgesamt 150'000 Euro Spenden, um mit dem Geld «Treffpunkte und Unterhaltungsorte» zu schaffen, «an denen Sicherheit oberste Priorität hat und nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung ist». Was damit genau gemeint ist, wird nicht erklärt. Jemand anderes sammelt Spenden für das Kinderspital Zürich, obwohl dieses selbst Spendenbeträge annimmt.

Bei anderen Aufrufen kommt hingegen ein ordentlicher Betrag an Spenden zusammen: Beispielsweise will Jano S.* aus den Niederlanden – laut eigenen Angaben ein langjähriger Besucher Crans-Montanas, der auch die Silversternacht im Walliser Dorf verbrachte – seinen Marathonlauf in Adelboden BE am 10. September den Brandopfern widmen. 4722 Franken sind dafür bereits zusammengekommen.

Insgesamt sind auf GoFundMe Stand Mittwoch über 70'000 Franken zusammengekommen. Am meisten sammelte bisher ein Aufruf für Mélanie C. Laut dem Aufruf eine junge Französin, die beim Brand schwere Verletzungen erlitt. Nun sammelt die betroffene Familie Geld für eine Reise vom französischen Angers zu Mélanie, die offenbar im Unispital Zürich behandelt wird. 128 Personen spendeten dafür bereits 22'708 Franken.

Auch offizielle Spendenaufrufe

Neben Privatpersonen haben zudem öffentliche Institutionen eigene Spendenaktionen abseits von Plattformen wie GoFundMe gestartet. Darunter die gemeinnützige belgische Organisation Oscare, die betroffene Familien bei einem allfälligen Belgien-Aufenthalt unterstützen möchte. Minütlich trudeln auf der entsprechenden Website Beträge ein. Am 3. Januar belief sich das Spendenvolumen noch auf 13'000 Euro – mittlerweile sind es über 60'000.

Das Kinderspital Zürich hat zu seinem Spendenaufruf einen eigenen Beitrag veröffentlich, in dem es Auskunft über Unterstützungsmöglichkeiten gibt: «Uns erreichen zahlreiche Anfragen aus der Bevölkerung zur Möglichkeit einer Unterstützung», schreibt das Kispi. «Wer die Intensivstation sowie das Zentrum für brandverletzte Kinder unterstützen möchte, kann dies tun.»

Experte warnt vor privaten Spendenaktionen

Was auffällt: Eine nationale Spendenkampagne gibt es in der Schweiz noch keine. Anerkannte Organisationen wie die Glückskette verzichten derzeit noch auf solche Aktionen – auch weil noch nicht geklärt ist, ob es generellen Unterstützungsbedarf gibt. Entsprechend zeigen sich Spendenexperten auch skeptisch gegenüber privaten Initiativen auf GoFundMe. So sagte der Experte Philipp Augenstein gegenüber nau.ch: «Ich will niemanden unter Generalverdacht stellen. Doch ich rate bei privaten Initiativen immer zur Vorsicht.» Es könne nämlich nicht hundertprozentig garantiert werden, dass das Geld am richtigen Ort ankomme.

Gegenüber dem Portal versichert ein GoFundMe-Sprecher aber: «Wir prüfen alle Spendenaufrufe, die im Zusammenhang mit dieser Brandkatastrophe gestartet werden.» Die Kontrollen würden über automatisierte Systeme und auch manuelle Überprüfungen durch ein Compliance-Team erfolgen. «Auszahlungen erfolgen erst, nachdem die Empfänger ihre Identität und ihre Verbindung zur Kampagne verifiziert haben», so der Sprecher zu nau.ch.

Fake-Spendenaufrufe bei GoFundMe

GoFundMe wurde 2010 in Kalifornien gegründet. Seither hat sich das einstige Startup zur weltgrössten Spendenplattform entwickelt. Sie gilt als seriös. Jede Woche sammelt das US-Unternehmen über 50 Millionen Dollar ein. Gleichzeitig löst sie aber vereinzelt Aufruhr aus, weil Gauner mit gefälschten Aufrufen Geld erschleichen wollen. So etwa geschehen nach dem tragischen Amoklauf in Graz (Ö) im letzten Sommer. Damals flossen Spendengelder nicht an eine verzweifelte Mutter, die ihr Kind verloren hatte, sondern an eine mutmassliche Betrügerin. Die Polizei konnte die Frau zwar verhaften, das Geld aber nicht sicherstellen. Tausende Euro gingen flöten.

Im Oktober sorgte ein Fall für Aufsehen, bei dem eine Betrügergruppe die Identität eines verstümmelten Palästinensers im Gazastreifen stahl. Unter einem Fake-Account auf der Plattform X rief diese selbst zu Spenden auf, gekoppelt an ihre privaten Konten, wie Recherchen des deutschen Senders NDR zeigten.

Und im Dezember berichtete Blick über den Fall von Colin Crawshaw. Der Aussteiger sammelte auf GoFundMe Geld für sein Projekt Paradischi Drieschta. Er gab an, mit dem Geld einen Hof für Tiere inklusive Ferienwohnungen einrichten zu wollen – im Oberwallis. Stattdessen machte er sich mit den gesammelten 9000 Franken aus dem Staub und floh nach Budapest.

* Name der Redaktion bekannt.