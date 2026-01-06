Sieben Jugendliche des FC Lutry haben ihr Leben verloren, nachdem das «Le Constellation» an Silvester in Brand geraten war. Fünf weitere kämpfen im Spital um ihr Leben. Ein ganzer Verein steht unter Trauer.

Léo Michoud

Die Trauer in Lutry und seinem örtlichen Fussballverein lässt nicht nach. Die Waadtländer Gemeinde und generell der Lausanner Osten sind von der Tragödie in Crans-Montana besonders betroffen. «Der FC Lutry trauert heute um sieben junge Menschen, die Teil unserer Familie waren, egal ob sie noch aktiv waren, ehemalige Spieler, Trainer oder Angehörige unserer Mitglieder», schreibt der Verein am Montag, den 5. Januar, auf seinen sozialen Netzwerken.

Hinzu kommen «fünf verletzte Jugendliche, die heute um ihr Leben kämpfen», die «in der Schweiz und im Ausland» hospitalisiert wurden, sagt Stéphane Bise, Präsident des Sportvereins, gegenüber Blick. Viele der zwölf A- und B-Junioren, die sich zum Feiern versammelt haben, haben die gleiche Schule besucht: Die meisten sind 2007 geboren, zwei sind Jahrgang 2008 und einer Jahrgang 2009. «Sie haben unsere Farben getragen, Umkleidekabinen, Lachen, Anstrengungen und Träume geteilt», sagt der FC Lutry. «Ihre Anwesenheit hat den Verein geprägt und wird für immer in unserer Erinnerung bleiben.»

Der Gemeindeverwalter von Lutry fügte auf Anfrage «vorbehaltlich der Bestätigung und Entwicklung» hinzu, dass fünf seiner Mitbürger bei dem Brand des «Le Constellation» auf der Neujahrsparty ums Leben gekommen und fünf verletzt worden seien. «Die meisten dieser Jugendlichen waren leider zur selben Zeit am selben Ort. Ihr gemeinsamer Nenner, neben der Freundschaft, die sie verbindet, ist der Fussball», beobachtete Charles Monod (FDP), der mehrere Telefonate mit den Staatsräten und dem Präsidenten des FC Lutry geführt hatte.

Diejenigen begleiten, die bleiben

Mit dem Fussballclub, der 22 Mannschaften und fast 400 Mitglieder hat, ist es nicht nur der grösste örtliche Verein, sondern vor allem eine Gemeinschaft von fast 800 Personen, die diese Tragödie trifft. «Man sagt oft, dass Lutry eine Stadt geworden ist, aber es ist vor allem ein grosses Dorf geblieben», sagt Stéphane Bise. «Jeder kennt jeden, vor allem alle Jugendlichen und Eltern des Clubs sowie deren Angehörige.»

Einer der Verstorbenen und einer der Verletzten waren die Kinder von Mitgliedern des Vorstands des FC Lutry, der «aus Milizionären und Freiwilligen» bestand. Eine weitere junge Frau, die ums Leben kam, war die Freundin eines Fussballspielers. Für den Präsidenten «ist das Einzige, was wir jetzt tun können, den Fussball mit all seinen Werten zu nutzen, um zu versuchen, die Trauer der am stärksten Betroffenen zu mildern».

Aber wie kommt man nach einer solchen Tragödie wieder auf die Beine? «Man versucht auch, für die Hinterbliebenen zu sorgen», antwortet Bise. Auf sportlicher und menschlicher Ebene wird alles getan, um die Maschine wieder in Gang zu bringen.

Der Kanton entsendet zwei Psychiater

Der Trainingsbetrieb wird am 19. Januar wieder aufgenommen, die Freundschaftsspiele finden Ende des Monats statt und die Meisterschaft beginnt im März. Um den Ausfall einiger Spieler zu kompensieren, konnte der Verein auf die «sofortige Reaktion» des Kantons Waadt zählen. «Sobald die Behörden wussten, dass diese Tragödie den FC Lutry hart trifft, haben sie uns zwei Psychiater zur Verfügung gestellt und die Kosten für diese psychologische Hilfe übernommen», enthüllt Stéphane Bise.

Ziel ist es, eine Anlaufstelle für alle zu eröffnen. Der Waadtländer Kantonale Fussballverband (ACVF) schliesst sich der kantonalen Unterstützung für den FC Lutry und alle betroffenen Vereine an. «Wir warten auf Nachrichten von ihnen und werden in den nächsten Tagen darüber berichten», sagte Gilbert Carrard, Präsident des ACVF. Er fuhr fort: «Diese Jugendlichen hatten ihr ganzes Leben noch vor sich. Sie standen an der Schwelle zu ihrem ersten Erwachsenenleben.»

Für Montag, den 12. Januar, ist ein Treffen zwischen der zuständigen Psychiaterin und den Trainern des Clubs, von denen einige noch jung sind, geplant, um sie vorzubereiten. «Wir werden am Tag der Wiederaufnahme des Spielbetriebs bei allen Mannschaften anwesend sein», sagt Stéphane Bise. Einer der verstorbenen Jugendlichen, der den Vornamen Arthur trug und 16 Jahre alt war, war einer dieser jungen Trainer. Seine Mutter, Laetitia Brodard-Sitre, die im Übrigen für die Frauen verantwortlich war, gab seinen Tod bekannt, nachdem sie vergeblich nach ihm gesucht hatte.

Trotz der «dezimierten Generation» vorankommen

Am ersten Tag des Jahres 2026 befand sich der Berufsjurist mit seiner Familie in Les Diablerets, zusammen mit Freunden und einer kleinen Gruppe von B-Juniorinnen des Vereins. «Beim Aufwachen erhielt ich die Nachricht einer Mutter, die uns über das Feuer informierte», erzählt Stéphane Bise. Sie bat uns, vorsichtig zu sein, da es sich um ein potenziell schreckliches Drama handeln könnte. Zum Glück waren die Jugendlichen bei uns. Wir konnten uns gemeinsam ein Bild davon machen, was mit einigen ihrer Freunde passiert war.

Er ist selbst Vater eines jungen Fussballspielers und teilt seine «unermessliche Traurigkeit darüber, dass eine Generation so dezimiert wurde». Er hätte nie gedacht, dass er als Präsident eines Fussballclubs «so etwas erleben» müsse: «Darauf ist man nie vorbereitet. Zum Glück habe ich ein tolles Team, alle halten zusammen.»

Trotz der Verantwortungsfragen, die sich in der ganzen Schweiz stellen, ist es noch nicht an der Zeit, wütend auf die Behörden zu sein. «Im Moment konzentrieren wir uns auf die Zeremonien, auf die Wiederaufnahme und darauf, unsere Jugendlichen zu umgeben», so Stéphane Bise.

Ein Tempel so voll wie nie zuvor

In Erwartung des nationalen Trauertages an diesem Freitag versammelte sich ganz Lutry am Samstag im Tempel. In einer tief brüderlichen und zugleich andächtigen und heiteren Atmosphäre kamen mindestens 2000 Menschen zusammen, um der jungen Männer zu gedenken, die ums Leben gekommen waren, darunter viele lokale Fussballspieler.

«Ich habe mein ganzes Leben in der Region verbracht und habe noch nie einen so vollen Tempel gesehen», betonte das 60-jährige Gemeindeoberhaupt. «Dieser zutiefst bewegende und notwendige Moment ereignete sich in unglaublicher Stille.»

Er ist der Ansicht, dass «das Krisenkomitee des FC Lutry alles Mögliche getan hat, um einen möglichst reibungslosen Trainingsstart zu gewährleisten», und zweifelt nicht daran, dass sie «sich von dieser Katastrophe erholen werden». Der Vereinspräsident ist «überzeugt, dass nach dieser tragischen Zeit Grossartiges entstehen wird». Es stimmt, dass der lokale Fussball die Kraft hat, auch in schwierigen Zeiten zu vereinen.

Nach der Zeremonie im Tempel von Lutry versammelten sich die Vereinsmitglieder auf dem Fussballplatz. «Dieser bewegende Moment liess uns das Ausmass der Tragödie begreifen», sagt Stéphane Bise. «Wir erklärten den Jugendlichen, dass eine aussergewöhnliche Reaktion in einer aussergewöhnlichen Situation völlig normal sei.»

Der Präsident des FC Lutry betonte abschliessend die «enorme Stärke» aller Eltern, die ein Kind verloren haben. «Die Welle der Solidarität und der Anteilnahme war überwältigend. Wir, die Trainer und Mitarbeiter des FC Lutry, stehen dabei nicht im Mittelpunkt.» Das Pfarrhaus in Lutry beherbergt nun ein Beratungszentrum, das allen Betroffenen der Tragödie offensteht. In derselben Region trauerte auch der FC Jorat-Mézières um einen Spieler der zweiten Jugendmannschaft.