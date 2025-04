Aktie der Schuhmarke On rauscht vorbörslich ab – minus 18 Prozent

Ein harter Schlag für On: Die Aktie des Schweizer Laufschuhherstellers gerät an der Börse in New York vor dem Handelsstart stark unter Druck – und verliert vorbörslich 18 Prozent. Noch am Vortag war der Titel gestiegen, nachdem sich das Unternehmen in der Geschäftsleitung neu aufgestellt hatte. Co-Chef Marc Maurer verlässt On, Co-CEO und Finanzchef Martin Hoffmann wird dem Sportartikel-Produzenten künftig alleine als Geschäftsführer vorstehen.

Der vorbörsliche Aktien-Einbruch ist auf den jüngsten Zoll-Hammer von US-Präsident Donald Trump zurückzuführen. Er hat neue Importabgaben für diverse Länder beschlossen. Stark getroffen wird Vietnam, auf deren Waren beim Export in die USA Zölle von 46 Prozent anfallen. On stellt ein Grossteil seiner Schuhe im südostasiatischen Land her. Und die Vereinigten Staaten sind für das Schweizer Unternehmen der wichtigste Absatzmarkt.