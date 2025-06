Israel-Angriff auf Iran: Aktienmärkte weltweit im Sinkflug

Die Börsen verlieren am Freitag nach einem Angriff Israels auf die Atomanlagen Irans merklich. Zwar war dieser Schritt immer wieder erwartet worden, das mindere aber nicht die Brisanz, sagen Börsenexperten. Die Börsen in Asien wie der Nikkei-Index in Tokio oder der Hang Seng in Hongkong zeigen sich von der schwachen Seite: Beide notieren derzeit bei minus 0,9 Prozent.

Die US-Futures deuten ebenfalls eine negative Reaktion der Wall Street an. Hierzulande wird der Leitindex SMI bei der IG Bank knapp 1,2 Prozent schwächer taxiert.

Franken und Gold sind jetzt gefragt

Dafür sind sichere Häfen wie der Schweizer Franken gerade hoch im Kurs. So sank der Dollar zum Franken kurzzeitig auf fast 80 Rappen. Das war der tiefste Stand seit 2011. Später erholte sich der Dollar wieder etwas.

Der Bitcoin, der immer wieder als Goldersatz gehandelt wird, scheint Investoren hingegen in solchen Situationen noch nicht ganz so sicher zu sein. Denn der Preis gab über Nacht deutlich nach und fiel von über 108'000 auf zeitweise rund 103'500 Dollar.

Ölpreise legten massiv zu

Nach der Grossoffensive sind die Ölpreise deutlich gestiegen. So stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August in der Nacht um bis zu 13 Prozent auf 78,50 Dollar. Das ist der höchste Stand seit Januar dieses Jahres.

Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juli zog ebenfalls um etwas mehr als neun Prozent oder 6,42 Dollar auf 74,45 Dollar an. Zwischenzeitlich hatte das Plus bei 14 Prozent gelegen.