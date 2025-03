Nach Meyer Burger stürzt weitere Solar-Firma in die Krise

Die Misere in der Solarbranche hat ein nächstes Opfer: Die Aktie des US-Unternehmens Sunnova Energy rauschte am Montag um über 50 Prozent ab, wie zuerst ​«Cash»​ berichtete. Am Dienstag setzt sich der Abwärtstrend fort. Im frühen Handel an der US-Börse in New York hat der Aktienkurs des Solarpanel-Installateurs mit Sitz in Houston, Texas weitere 15 Prozent eingebüsst. Damit ist das Papier aktuell noch rund 50 Cent wert – 99 Prozent weniger als zu Rekordzeiten Anfang 2021.

Die Aktie abstürzen liess eine Ankündigung von Sunnova Energy am Montag, als das 2012 gegründete Unternehmen sein Jahresergebnis für 2024 vorstellte. Der Firma geht langsam das Geld aus. Die finanziellen Mittel würden nicht ausreichen, um den Verpflichtungen nachzukommen und die Geschäftstätigkeit für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr finanzieren zu können, heisst es in einer Medienmitteilung dazu. «Hartnäckig hohe Zinssätze sowie regulatorische und politische Unsicherheiten haben sowohl Verbraucher als auch Kapitalgeber vorsichtiger gemacht», zitiert «Cash» CEO und Gründer John Berger.

Der Fall Sunnova Energy erinnert stark an jenen von Meyer Burger. Die Aktie des in Thun BE ansässigen Solar-Unternehmens ist ebenfalls nur noch ein Schatten ihrer selbst. Meyer Burger kämpft seit längerem mit finanziellen Problemen. ​Als Mitte November auch noch der grösste Kunde absprang​, rutschte der Aktienkurs des Photovoltaikkonzerns unter einen Franken. Derzeit notiert das Papier bei knapp 1.60 Franken. Einst war es 1462 Franken wert.