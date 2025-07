Nach Trumps-Zollbriefen: Nur geringe Verluste an den Börsen

Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk

Donald Trump (79) hat am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag Zoll-Briefe an verschiedene Länder veröffentlicht – und in den allermeisten Fällen jene reziproken Strafzölle per 1. August angekündigt, die er bereits am 2. April erstmals veröffentlicht hat. Hier eine Blick-Übersicht über die angedrohten Strafzölle per 1. August:

Die Börsen reagieren teilweise mit Abschlägen auf Trumps Zollbriefe – allerdings hält sich der Schaden in Grenzen. In den USA verlor der US-Leitindex Dow Jones am Montag 0,9 Prozent. Der japanische Nikkei-Index stieg am Dienstag als Reaktion auf Trumps Strafzoll-Ankündigung gegen Japan (25 Prozent) gar um 0,3 Prozent. Der Schweizer SMI ging am Dienstagmorgen mit einem Minus von 0,1 Prozent in den Handel, der deutsche Dax legte um 0,3 Prozent zu.

Worum es bei den Strafzöllen und Trumps Briefen eigentlich geht, ​hat Kollege Michael Hotz hier erklärt.​ Und was der bislang ausbleibende Zoll-Brief des US-Präsidenten für die Schweiz bedeutet, ​haben meine Kollegen Daniel Kestenholz und Céline Zahno hier analysiert. ​

Klar ist: Das Warten an den Börsen geht weiter. Denn bislang hat Trump zu den grossen Wirtschaftsblöcken, darunter die EU oder Indien, noch nichts gesagt.