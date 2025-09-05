Aktie von Krypto-Firma des Trump-Clans stürzt ab

Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk

Nach dem starken Börsendebüt folgte der Niedergang: Am Mittwoch war die Aktie von American Bitcoin erstmals an der Tech-Börse Nasdaq gelistet – und hatte den Tag mit einem starken Plus von gut 16 Prozent beendet. Bereits am zweiten Handelstag drehte der Kurs des Krypto-Schürfers dann deutlich ins Negative. Er brach um über 20 Prozent ein auf noch 6.41 Dollar pro Aktie.

Hinter American Bitcoin stecken zwei Söhne des US-Präsidenten, Eric Trump (41) und Donald Trump Jr. (47). Gemeinsam halten die beiden 20 Prozent am Unternehmen, das auf das Schürfen und Handeln von Bitcoins spezialisiert ist. Was genau hinter dem Krypto-Projekt steckt, erkläre ich dir in diesem Artikel.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Aktie von American Bitcoin dürfte weiter unter Druck bleiben. Zwar war der Bitcoin erst Mitte August auf einen neuen Höchststand von etwas über 124’000 Dollar geklettert, seither hat die digitale Leitwährung aber rund 10 Prozent eingebüsst.

Auch andere börsennotierte Krypto-Mining-Firmen mussten zuletzt ebenfalls starke Verluste hinnehmen. Eine zentrale Frage ist, welchen Einfluss die Strahlkraft des Trump-Clans auf die Aktie von American Bitcoin hat.