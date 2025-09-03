Google-Aktie schiesst nach Kartellurteil in die Höhe

Von Nathalie Benn, Redaktorin Wirtschafts-Desk

Der Google-Mutterkonzern Alphabet schloss an der New Yorker Wall Street gestern Dienstag mit einem leichten Minus von 0,7 Prozent. Erst nach Börsenschluss kam dann die Wende: Der Kurs drehte deutlich ins Plus.

Auslöser war ein für das Unternehmen wichtiger Gerichtsentscheid in Washington: US-Richter Amit Mehta bestätigte zwar Googles Such-Monopol, lehnte aber Donald Trumps Forderung nach der Zerschlagung des Techkonzerns ab. Google muss sich nicht vom Webbrowser Chrome und dem Mobil-Betriebssystem Android trennen. Die Nachricht löste im nachbörslichen Handel einen Kurssprung von bis zu acht Prozent aus.

Markiert das Ergebnis die Trendwende in einem zuletzt schwierigen Umfeld für die eigentlich hochgepriesenen Aktien der Techgiganten? Jüngst haperte es nämlich beim Chiphersteller Nvidia: Vergangenen Mittwoch meldete der Chipriese ein Umsatzplus von 56 Prozent auf 46,7 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr. Damit übertraf er die Erwartungen klar, auch im Quartalsvergleich legte der Umsatz um sechs Prozent zu. Die Reaktion der Märkte fiel jedoch verhalten aus: Die Aktie verlor nachbörslich rund drei Prozent.

Parallel dazu zeigt sich auch der Nasdaq als Indikator für die verhaltene Stimmung an den Tech-Märkten: Dieser fiel am Dienstag um etwa 0,8 Prozent, während der Nasdaq 100 sogar bis zu 1,9 Prozent verlor – vor allem Titel wie Nvidia und Amazon belasteten die Performance des Index.