Novartis und Roche verlieren nach Treffen mit Bundesrat

Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk

Gestern Abend kam es zum Spitzentreffen in Bern! Die Pharmakonzerne Roche und Novartis schickten am Montag Topmanager in die Bundesstadt. Dort trafen sie Wirtschaftsminister Guy Parmelin (65, SVP) und Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider (61, SP) zu vertraulichen Gesprächen.

Der Hintergrund: ein Ultimatum von US-Präsident Donald Trump (79). Bis zum 29. September verlangt er von den Pharmafirmen Vorschläge zur Senkung der Medikamentenpreise in den USA.

Am Tag nach dem Spitzentreffen starteten beide Aktientitel negativ in den Handelstag. Novartis büsste 1 Prozent ein, Roche verlor im frühen Handel 0,8 Prozent. Der SMI eröffnete derweil leicht im Plus (0,1 Prozent).

Parmelin und Baume-Schneider informierten am Montagabend vor den Medien über die Gespräche. Viel war nicht zu erfahren – zumindest nicht offiziell. «Wir stehen vor gewissen Schwierigkeiten», sagte Parmelin. Man versuche nun unter Hochdruck, Fortschritte zu erreichen. Mehr Infos zum Treffen am Montagabend liest du im Artikel meiner Kollegen Sven Altermatt und Martin Schmidt.