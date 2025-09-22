Trump setzt die Schweizer Pharmariesen unter Druck – bald läuft sein Ultimatum ab. Was tut der Bundesrat? Heute Abend treten Guy Parmelin und Elisabeth Baume-Schneider vor die Medien – nach vertraulichen Gesprächen mit den Spitzen von Roche und Novartis.

1/6 Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP) und Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider (SP) laden zum Pharmagipfel in Bern. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Pharmakonzernbosse treffen Bundesräte wegen US-Ultimatum zu Medikamentenpreisen

Die Schweizer Pharmaindustrie fordert höhere Preise im Inland als Ausgleich

Der Novartis-Chef sagt, die Medikamentenpreise in der Schweiz seien viel zu tief Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

vor 6 Minuten Was bleibt von den Pharmagesprächen? Fazit des Auftritts nach dem bundesrätlichen Treffen mit der Pharmabranche in Bern? Erstens: Trumps Drohungen lassen sich nicht einfach wegreden. Und zweitens: Auch radikale Preisanpassungen scheinen nicht einfach die Lösung zu sein. Wirtschaftsminister Guy Parmelin sprach von einem konstruktiven Austausch. «Wir können aber nicht in Abrede stellen, dass das Vorhaben schwierig ist», erklärte der Wirtschaftsminister vor den Medien. Man versuche nun unter Hochdruck, Fortschritte zu erreichen.

Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider rief dazu auf, die Frage der Medikamentenpreise global zu betrahten – mit der Industrie ebenso wie der Politik und allen Akteuren im Gesundheitswesen: «Wir müssen zusammen sprechen, und zwar alle im gleichen Raum.»



Vertreter der Pharmabranche haben sich nach den Gesprächen bisher nicht näher geäussert. vor 13 Minuten vor 13 Minuten Ende der Medienkonferenz Damit endet die Medienkonferenz auch bereits wieder, sehr konkret haben sich die beiden Bundesratsmitglieder nicht geäussert. Wir ordnen bald die Ergebnisse ein. vor 14 Minuten vor 14 Minuten «Pharmastandort stärken und aufwerten» «Die Frage ist nicht, ob es in der Schweiz eine Preiserhöhung geben wird und was das bedeuten würde», stellt wiederum Baume-Schneider klar. Vielmehr laute die Frage, wie man daran arbeiten könnte, den Pharmastandort Schweiz zu stärken und aufzuwerten. Dies müsse im Einklang mit dem Gesetz und auch unter Berücksichtung des Parlaments passieren, betonen die beiden Bundesratsmitglieder. Foto: keystone-sda.ch vor 17 Minuten vor 17 Minuten Parmelin stellt Ziel klar Parmelin stellt auch klar: «Wir haben ein gemeinsames Ziel, nämlich den Pharmastandort Schweiz aufzuwerten; sei es steuerlich, in der Forschung oder beim Zugang zu Medikamenten.» Es gebe dabei kein Diktat von der einen oder anderen Seite. «Wir müssen miteinander reden, vertrauensvoll im gleichen Raum. Nicht öffentlich, nicht über die Medien», so Parmelin. Foto: keystone-sda.ch vor 18 Minuten vor 18 Minuten Rahmenbedingungen für Pharma Parmelin verweist nach einer Frage auch darauf, dass es nicht nur die USA gebe. Er verweist aber auch darauf, welche Rahmenbedingungen es in der Schweiz für Forschung Entwicklung gebe. Und stelle auch die Frage, welche Rahmenbedingungen man verbessern könnte. vor 20 Minuten vor 20 Minuten Kaum Äusserungen zum Inhalt der Gespräche Auch Baume-Schneider äussert sich kaum konkret zu den Gesprächen. Inhaltlich dringt kaum etwas nach aussen. Die Gesundheitsministerin verweist auf die verschiedenen Fragen, die sich stellten; bis hin zur Versorgungssicherheit. «Wir werden die Gespräche mit allen Beteiligten fortsetzen», so Baume-Schneider. vor 22 Minuten vor 22 Minuten Jetzt spricht Baume-Schneider An den Gesprächen waren auch Vertreter der Kantone beteiligt, nicht nur der Bund und die Pharmabranche. Es sei neu, dass man in einem so breiten Kreis habe diskutieren können, sagt Baume-Schneider. vor 23 Minuten vor 23 Minuten «Gewisse Schwierigkeiten» Man stehe vor gewissen Schwierigkeiten, so Parmelin, sei aber überzeugt: «Wir werden daran arbeiten, dieses Dossier voranzubringen.» vor 25 Minuten vor 25 Minuten «Äusserst konstruktiv» Parmelin spricht von «äusserst konstruktiven Gesprächen». Man habe sich über die aktuellen Herausforderungen austauschen können. Mit der Pharmabranche habe man sich vor allem darauf geeinigt, den Austausch fortzusetzen. So weit, so unverbindlich? vor 26 Minuten vor 26 Minuten Es geht los Jetzt treten Baume-Schneider und Parmelin vor die Medien. vor 27 Minuten vor 27 Minuten Am Nachmittag erschien Baume-Schneider zu den Gesprächen Foto: keystone-sda.ch Weitere Einträge laden

Spitzentreffen in Bern! Die Pharmakonzerne Roche und Novartis haben heute ihre Chefs in die Bundesstadt geschickt. Dort treffen sie Wirtschaftsminister Guy Parmelin (65, SVP) und Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider (61, SP) zu vertraulichen Gesprächen. Hintergrund ist ein Ultimatum von US-Präsident Donald Trump (79): Bis zum 29. September verlangt dieser von den Pharmafirmen Vorschläge zur Senkung der Medikamentenpreise in den USA.

Parmelin und Baume-Schneider wollen am Montagabend an einer Pressekonferenz über den Stand der Gespräche mit der Branche informieren. Klar ist: Trump macht Druck. Die Pharmaindustrie, die derzeit von Zöllen verschont ist, soll ihre Preise rasch senken.

Zahlen am Ende die Schweizer drauf?

Die Pharmaindustrie will die angedrohten Zölle offenbar für sich nutzen, wie Blick schon vor Wochen publik gemacht hat: Sie fordert im Gegenzug höhere Medikamentenpreise in der Schweiz. Sinkende Margen könnten Forschung und Arbeitsplätze gefährden, so die Warnung.

Gesundheitsministerin Baume-Schneider soll jedoch abblocken: Die Preise seien absolut gesehen bereits die höchsten in Europa, weitere Erhöhungen würden direkt auf die Prämien durchschlagen. Es drohe die Gefahr, dass Schweizer Versicherte die Pharma subventionieren würden, heisst es hinter vorgehaltener Hand. Und das zuständige Bundesamt für Gesundheit warnte bereits gegenüber Blick: «Pauschale Preiserhöhungen aufgrund des Preisdrucks aus den USA würden unmittelbar zu höheren Prämien führen.»

Damit ist auch in Bern ein Machtkampf entbrannt: Während Parmelins Wirtschaftsdepartement Standortvorteile betont – was ganz im Sinne der Pharma ist –, stemmt sich das Innendepartement gegen jede Preiserhöhung.

Für Aufsehen sorgen auch Aussagen von Novartis-Chef Vas Narasimhan (49): «In der Schweiz sind die Medikamentenpreise viel zu tief», sagte er der NZZ offen. Einen Grossteil der Innovation würden US-Patienten finanzieren, während Europa und die Schweiz künftig mehr beitragen müssten.

Trump will Preise angleichen

Medikamente haben für Trump eine strategische Bedeutung: In Krisen will er nicht von Importen abhängig sein, gleichzeitig nutzt er Preissenkungen als Wahlkampfthema. In den USA verlangen Roche und Novartis teils deutlich höhere Preise als in Europa. Trump fordert deshalb eine Angleichung.

Parallel verlagern die Konzerne Teile ihrer Produktion in die USA, um möglichen Zöllen zu entgehen. Für die Schweiz könnte das effektiv weniger Investitionen bedeuten – auch das dürfte beim Treffen mit dem Bundesrat zur Sprache kommen.

Unter den Pharmavertretern herrscht trotz Drohungen offenbar noch keine totale Panik: Rechtlich könne Trump sie zu nichts zwingen. Gut unterrichtete Kreise berichten, die Konzerne wollten die Drohbriefe des US-Präsidenten nicht einmal beantworten. Ausser mit der Präsentation von ein paar Vorzeigeprojekten – etwa Preissenkungen bei Lifestyle-Medikamenten wie der Abnehmspritze – werde die Industrie wohl kaum direkt reagieren, schrieb der «Tages-Anzeiger».

Laut Quellen haben sich die Pharmakonzerne zudem auf verschiedene Zollszenarien vorbereitet. Bei besonders betroffenen Produkten setzen sie – neben Produktionsverlagerungen – zum Beispiel auch auf Kooperationen mit US-Partnern oder auf Technologieverträge. Zuletzt erinnerten die Branchenvertreter daran, dass die Pharma hierzulande deutlich mehr Steuern zahle, als für Medikamente ausgegeben werde. Würden die Preise in den USA stark sinken, hätte das auch für die Schweizer Staatskasse spürbare Folgen.