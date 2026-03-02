Wegen Iran-Krieg: Schweizer Börse startet rot in den Tag

Von Nathalie Benn, Redaktorin Wirtschafts-Desk

Der von den USA und Israel gestartete Angriff auf den Iran rüttelt die globalen Börsenmärkte ordentlich durch. So startet die Schweizer Börse am heutigen Montag mit Verlusten in den Tag: Der Schweizer Leitindex SMI verliert zum Handelsauftakt 1,5 Prozent und rutscht auf 13'773 Punkte ab. Zum Vergleich: Am Freitag vor Börsenschluss lag der Index bei 14'014 Punkten.

Auch an der Wall Street, die erst um 14:30 Uhr Schweizer Zeit in den Handel startet, zeichnen sich für den heutigen Montag tiefere Notierungen ab. Die zunehmende Unsicherheit der Anleger hatte die US-Börse bereits zum Ende der Vorwoche fest im Griff: Der Dow Jones sank am Freitag um 1,1 Prozent und auch der breiter gefasste S&P 500 gab 0,4 Prozent nach.

Die Börsen im Nahen Osten waren derweil auch am gestrigen Sonntag geöffnet – und schlossen allesamt im Minus. Eine Einordnung von meinem Kollegen Michael Hotz dazu findest du hier. In Saudi-Arabien büsste der wichtigste Aktienindex beispielsweise 2 Prozent ein. Auch im Oman gab die Börse rund 2 Prozent nach, in Jordanien 1,6 Prozent und in Bahrain rund 1 Prozent. Am deutlichsten war das Minus in Ägypten, wo der Leitindex gar 2,5 Prozent fiel.



