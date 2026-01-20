Trump nutzt WEF für Grönland-Diskussion

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos soll auch Schauplatz des Grönland-Konflikts werden. US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Onlineplattform Truth Social ein Treffen der beteiligten Parteien angekündigt.

Den avisierten Gesprächen sei ein Telefonat mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte vorangegangen. Trump bekräftigte, dass die zu Dänemark gehörende Insel Grönland «von entscheidender Bedeutung» für die internationale Sicherheit und die nationale Sicherheit der USA sei. «Es gibt kein Zurück. Darin sind sich alle einig!», schrieb Trump.

Er will Dänemark dazu bringen, die Arktisinsel an die USA zu verkaufen. Deutschland und weitere Staaten hatten daraufhin als Zeichen der Solidarität mit Dänemark Soldaten zu einer Erkundungsmission nach Grönland geschickt. Wie die Haltung der Schweiz zu dieser Thematik aussieht und die Frage, wie sich die Schweiz positionieren soll, hat unser Kollege Joschka Schaffner separat zusammengefasst.