Die UBS legt im vierten Quartal 2025 wie von Analysten erwartet nochmals zu. Dank dem Schlussspurt erzielte die Bank 2025 einen Gewinn von 7,8 Milliarden Dollar.

Auch im Jahr 2025 hat die UBS wieder viel Geld verdient: Konkret beträgt der Konzerngewinn für das vergangene Jahr 7,8 Milliarden US-Dollar, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht hervorgeht. Im Vorjahr erzielte die Grossbank einen Gewinn von 5,1 Milliarden Dollar. 2023 waren es sogar gut 27 Milliarden Dollar gewesen – was allerdings im Zusammenhang mit der Übernahme der Credit Suisse (CS) stand.

UBS-Chef Sergio Ermotti (65) zeigt sich zufrieden mit dem Jahresergebnis: «Dank der Stärke unseres globalen, diversifizierten Geschäfts erzielten wir im Gesamtjahr 2025 ein ausgezeichnetes Ergebnis», lässt er sich in der Mitteilung vom Mittwoch zitieren. Die UBS mache «grosse Fortschritte bei einer der komplexesten Integrationen in der Bankengeschichte», während die «regulatorische Unsicherheit in der Schweiz andauert». Damit bezieht sich Ermotti auf die schärferen Kapitalvorschriften für seine Grossbank, die 2025 immer wieder zum Politikum wurden.

Starker Schlussspurt

Die UBS weist für das Schlussquartal 2025 unter dem Strich einen Gewinn von 1,2 Milliarden Dollar aus – 56 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit hat die Bank erneut die Erwartungen der Analysten übertroffen: Diese hatten im Schnitt mit knapp 970 Millionen gerechnet.

Das starke Jahr dürfte auch die UBS-Aktionäre freuen. Sie sollen eine um 22 Prozent höhere Dividende von 1,10 Dollar pro Aktie erhalten. Im Vorjahr gab es 90 Cent pro Aktie. Der Prozentsatz ist höher, als vom Management der UBS im letztjährigen Geschäftsbericht angepeilt. Damals rechnete man lediglich mit 10 Prozent mehr. Für das Geschäftsjahr 2026 dürften Anleger erneut mit einer Erhöhung «im mittleren Zehnprozentbereich» rechnen, so der Bericht.

Weitere Fortschritte bei CS-Integration

Laut Bericht hat die UBS mittlerweile den Grossteil der Credit-Suisse-Integration hinter sich gebracht: In der Schweiz seien mittlerweile rund 85 Prozent der etwa 1,1 Millionen Kundenkonten auf die UBS-Plattform überführt worden. Bis zum Jahresende soll die Integration komplett abgeschlossen sein, setzte sich die UBS zum Ziel. Damit sieht sie sich auf Kurs.

