Absturz auf unter 75'000 Dollar – Bitcoin steckt in der Vertrauenskrise
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschafts-Desk
Am letzten Tag im Monat war es soweit: Der Bitcoin fiel am Samstag, 31. Januar, unter die Marke von 80'000 Dollar – und setzte damit seinen seit Mitte Januar anhaltenden Abwärtstrend fort. Auch der Start in den Februar ist der Krypto-Leitwährung nicht geglückt. Denn am Montag ging es in den frühen Morgenstunden gar kurzzeitig unter die Marke von 75'000 Dollar. Und damit auf den tiefsten Stand seit April 2025, als US-Präsident Donald Trump (79) mit seinen Zolltafeln die Börsen durchgeschüttelt hatte.
In den vergangenen Stunden hat sich der Bitcoin-Kurs zwar etwas erholt. Trotzdem hat er seit Jahresbeginn über 10 Prozent eingebüsst. Der grössten Digitalwährung der Welt macht der starke Dollar zu schaffen. Die US-Währung hat nach der Nominierung von Kevin Warsh (55) für den Posten des künftigen US-Notenbankenchefs zugelegt. Warsh gilt als Verfechter einer restriktiven Geldpolitik. Heisst: Analysten gehen davon aus, dass er die Geldmenge verknappen könnte. Nur schon diese Befürchtungen haben den Dollar verteuert.
Gleichzeitig hat der Bitcoin mit einer langfristigen negativen Entwicklung zu kämpfen. Institutionelle Anleger, die den Bitcoin-Kurs 2025 lange Zeit nach oben getrieben hatten, ziehen sich seit einigen Monaten wieder aus dem Krypto-Markt zurück. Alleine im Januar verzeichneten Bitcoin-Spot-ETFs einen Nettoabfluss von 1,6 Milliarden Dollar. Ein Zeichen, dass das Vertrauen auch bei der breiten Masse sinkt. Kryptoexperte Rino Borini (52) hatte den Absturz auf unter 80'000 Dollar bereits im November kommen sehen. Sein damaliger Rat für Bitcoin-Anleger: «Ruhig bleiben.» Mehr über Borinis Einschätzungen liest du hier im Artikel von Kollege Nicola Imfeld.
Nvidia krebst bei historischem Mega-Deal mit OpenAI plötzlich zurück
Von Nathalie Benn, Redaktorin Wirtschafts-Desk
Es wäre der teuerste Deal gewesen, den die Tech-Branche so je gesehen hätte: Der Chiphersteller Nvidia will 100 Milliarden US-Dollar in den Tech-Giganten OpenAI – zu dem unter anderem ChatGPT gehört – investieren. Die entsprechende Absichtserklärung gab Nvidia vergangenen September bekannt. Die nächste Generation von Open AIs KI-Infrastruktur sollte mit 10 Gigawatt Rechenleistung von Nvidia unterstützt werden. Zum Vergleich: Dies entspricht der elektrischen Leistung von acht Kernkraftwerken Leibstadt – dem grössten AKW der Schweiz. Als Gegenleistung verpflichtet sich Open AI, massenhaft Nvidia-Chips zu kaufen.
Nun liegt der Mega-Deal aber auf Eis, wie das «Wall Street Journal» berichtet. Demnach würden «beide Seiten die Zukunft der Partnerschaft nochmals überdenken», so interne Quellen gegenüber dem Finanzmedium. Eigentlich ging die Teppichetage von Open AI laut den Quellen davon aus, den Deal innert weniger Wochen in trockene Tücher zu bringen. Doch Nvidia-CEO Jen-Hsun Huang (62) scheint sich mit seiner historischen Investition plötzlich nicht mehr so sicher zu sein: Denn in den vergangenen Monaten preschten Open AIs Konkurrenten wie Google und Anthropic mit ihren eigenen KI-Modellen vor. Intern habe Huang mehrfach Bedenken in Bezug auf die stärker werdende Konkurrenz geäussert, schreibt die Zeitung.
Der Chipriese mit Sitz im kalifornischen Silicon Valley kündigte zwar im November 2025 ebenfalls an, bis zu 10 Milliarden US-Dollar in Anthropic zu investieren. Doch das Investment bei Open AI wäre in dieser Höhe einzigartig. Zwar habe Huang laut Quellen intern betont, dass man Open AI weiterhin «in irgendeiner Form finanziell unterstützen» müsse, da der Konzern von CEO Sam Altman (40) zu seinen grössten Kunden zählt. Dennoch sei «die ursprüngliche Vereinbarung über 100 Milliarden US-Dollar unverbindlich und noch nicht endgültig».
Goldpreis beendet Rekordjagd – 5 Prozent im Minus
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Der Goldpreis hat seine Rekordjagd abrupt beendet: Am Donnerstagnachmittag setzte eine kräftige Gegenbewegung ein, die am Freitag seine Fortsetzung fand. Bis 11 Uhr verlor das gelbe Edelmetall an den Börsen über 5 Prozent an Wert – und fiel kurzzeitig gar unter die Marke von 5000 Dollar je Feinunze. Mittlerweile hat sich der Goldpreis aber leicht erholt.
Der Grund für die Kehrtwende beim Gold: Nach immer neuen Rekorden haben viele Anleger nun die Chance genutzt, um die Gewinne mitzunehmen. So hat sich gleichzeitig der Dollar gegenüber anderen Währungen etwas erholt. Wertet sich die US-Währung auf, sinkt normalerweise der Goldpreis.
Der leicht gestärkte Dollar drückt aus, dass die Wall Street Nachrichten um den Nachfolger des US-Notenbankchefs Jerome Powell (72) positiv aufgenommen hat. Die Gerüchte, dass Donald Trump (79) auf Kevin Warsh (55) setzen wird, hat sich nun bewahrheitet. Der US-Präsident hat den früheren Fed-Gouverneur nun offiziell nominiert. Mehr zur Nomination von Warsh liest die bei Kollege Patrik Berger hier.
Nvidia-Aktie unter Druck – wie reagiert CEO Jensen Huang am WEF?
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Nvidia ist der unangefochtene Marktführer für KI-Chips – und deswegen der Börsenliebling der letzten Jahre. Nun aber ist die Aktie des wertvollsten Unternehmens der Welt ins Straucheln geraten. Am Dienstag büsste der Titel 4,3 Prozent ein. Und seit dem Rekordhoch von Ende Oktober 2025 hat das Nvidia-Papier sogar über 16 Prozent verloren.
Der Einbruch am Dienstag ist auf Donald Trump (79) zurückzuführen. Seine neuen Strafzölle gegen acht europäische Länder im Zusammenhang mit Grönland schürt die Unsicherheit an der Wall Street. Die Märkte befürchten, dass der Handelsstreit zwischen der EU und den USA wiederaufflammt. Darum stossen Anleger gerade Tech-Aktien ab und flüchten sich in sichere Häfen wie etwa Gold. An den Börsen geht zusätzlich die Angst um, dass der KI-Boom in diesem Jahr zum Halt kommen könnte. Einen Ausblick aufs Börsenjahr 2026 von Kollege Nicola Imfeld liest du hier.
Gleichzeitig sieht sich Nivida einer stärkeren Konkurrenz im Chipmarkt ausgesetzt. So hat Advanced Micro Devices (AMD) zuletzt bedeutende Rechenzentrum-Aufträge an Land gezogen, etwa von Open AI.
Nvidia-CEO Jensen Huang (62) ist also gerade etwas unter Druck – und das kurz vor seinem Auftritt am World Economic Forum. Er spricht am Mittwoch um 11.30 Uhr mit WEF-Co-Stiftungsratspräsident Larry Fink (73). Mehr zum Wirtschaftstreffen in Davos findest du hier.
Schweizer Leitindex SMI startet mit Minus von 0,86 Prozent in die Woche
Michael Hotz, Redakor Wirtschafts-Desk
Donald Trump (79) sorgt mit seinem neuen Zöllen für Unsicherheit an den Börsen: Der Schweizer SMI verliert zum Handelsauftakt 0,86 Prozent. Damit hat der hiesige Leitindex einen Grossteil der Jahresgewinne wieder eingebüsst. Bis letzten Freitag hatte der Swiss Market Index seit Anfang Jahr knapp 1,3 Prozent zugelegt.
Hintergrund sind die Strafzölle von 10 Prozent, die der US-Präsident gegen acht europäische Länder verhängt hat. Damit reagierte Trump auf eine militärische Erkundungsmission dieser Staaten auf Grönland. Konkret treffen die Importzölle Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, die Niederlanden, Finnland und Grossbritannien. Die betroffenen Länder sind sich noch uneins, wie sich auf den neuen US-Zoll reagieren sollen. Hinter den Kulissen bereitet die EU aber einen Gegenschlag vor.
Die Anleger retten sich derweil in sichere Häfen. So sind die Preise für Gold und Silber am Montag auf ein weiteres Rekordhoch gestiegen. Und auch der Schweizer Franken hat unter anderem gegenüber dem Dollar zugelegt. An der Wall Street tut sich heute hingegen nichts. Die US-Börsen sind wegen des Martin-Luther-King-Feiertages geschlossen.
Trump lässt strafrechtliche Ermittlungen gegen Powell einleiten – Goldpreis auf Rekord
Ulrich Rotzinger, Leiter Wirtschaft Blick
Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank (FED), Jerome Powell, verschärft sich drastisch. Das US-Justizministerium habe die US-Notenbank vorgeladen, es drohe eine Klage aufgrund der Renovierungsarbeiten des FED-Hauptquartiers, meldet die FED.
Powell weist die Vorwürfe in einer Videobotschaft scharf zurück. Indirekt greift er darin US-Präsident Trump an. Er stellt ungewöhnlich deutlich klar, dass dies ein Vorwand sei. Der Zweck sei vielmehr, Einfluss auf die US-Geldpolitik zu nehmen.
Die Märkte reagieren bestürzt. Der US-Dollar hat in der Nacht auf Montag klar an Wert verloren. Der Goldpreis ist zum Wochenauftakt auf ein Rekordhoch von fast 4600 Dollar pro Feinunze gestiegen. Auch die Schweizer Börse SIX öffnete den Handel im Minus.
Der Markt habe die geldpolitischen Risiken im Zuge der politischen Druckmache auf die FED bisher wohl unterschätzt, meint die Commerzbank in einem Kommentar. «Spätestens dieser Schritt sollte aber den ein oder anderen wachrütteln.»
Marktbeobachter Karl Schamotta von Corpay: «Die Enthüllungen markieren eine dramatische Eskalation in den Bemühungen der Regierung, der FED die Beine wegzuschlagen. Das könnte eine Reihe unbeabsichtigter Folgen haben, die den erklärten Zielen von Präsident Trump direkt zuwiderlaufen.»
Amerikanische Chat-Plattform will an die Börse
Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Die Börsen sind zum Jahresanfang auf Rekordjagd. Der Schweizer Leitindex SMI hat am Mittwoch ein neues Allzeithoch erreicht. Der deutsche Dax ist erstmals über die Marke von 25'000 Punkten geklettert. Und auch der Dow Jones und der S&P 500 gingen am Dienstag in New York mit neuen Höchstwerten aus dem Handel.
Insbesondere an der Wall Street sind die grossen Technologieunternehmen grosse Treiber der Börsenrally. 24 der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt sind US-Riesen aus dieser Branche, wie eine Erhebung des Beratungsunternehmens EY ergeben hat. Und jetzt will ein weiteres Tech-Unternehmen aus den Vereinigten Staaten sein Glück an der Börse versuchen: Discord.
Die 2015 gegründete Chat-Plattform hat laut Bloomberg einen vertraulichen Antrag auf einen Börsengang gestellt. Demnach spannt das in San Francisco ansässige Unternehmen für den Schritt an die Wall Street mit den beiden US-Grossbanken Goldman Sachs und JPMorgan Chase zusammen. Discord ist vor allem bei Gamern, Streamern und Programmierern beliebt. Laut eigenen Angaben zählt die Plattform über 200 Millionen aktive Nutzer pro Monat.
SMI stellt kurz vor Weihnachten neuen Rekord auf
Michael Hotz, Redaktor Wirtschafs-Desk
Die Schweizer Börse präsentiert sich wenige Tage vor dem Jahreswechsel in blendender Form: Am Dienstag ist der Leitindex SMI erstmals über die Schwelle von 13'200 Punkten geklettert.
Kurz nach dem Mittag stellte der SMI dann mit gut 13'250 Punkten den neuen Rekord auf. Das bisherige Allzeithoch hatte der Swiss Market Index Anfang März aufgestellt – bis er wegen der Strafzölle von Donald Trump (79) im April auf bis 10'699 Punkte abstürzte.
Heute liegt der SMI 0,6 Prozent im Plus. Verantwortlich für die bisherigen Tagesgewinne sind die zwei Pharma-Schwergewichte. Novartis liegt 1,3 Prozent im Plus, Roche hat 1,1 Prozent zugelegt. Die beiden Basler Konzerne schlossen am Freitag ein Abkommen mit der US-Regierung ab, die ihnen einen Zollaufschub über drei Jahre garantiert. Mehr über das Abkommen erfährst du hier bei meiner Kollegin Janine Enderli.
UBS-Aktie so stark wie seit 17 Jahren nicht mehr – heute Plus 5 Prozent
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Sergio Ermotti (65) hat einen guten Freitagmorgen! Die UBS-Aktie legt im frühen Handel um fast 5 Prozent zu und notiert aktuell bei 35.13 Franken. So teuer war die UBS-Aktie seit 17 Jahren und dem Beginn der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Und dabei haben viele Experten vor weniger als zwei Jahren noch vorhergesagt, dass die UBS-Aktie die 30-Franken-Grenze nicht überschreiten werde, solange der Streit um die Kapitalforderungen des Bundes nicht beigelegt sei.
Fakt ist: Der Streit ist nicht beigelegt. Aber es geht vorwärts. Ein überparteilicher Vorstoss einflussreicher bürgerlicher Politiker schlägt vor, die geplanten Kapitalregeln für die UBS zu entschärfen. Die Bank soll einen Teil möglicher Zusatzanforderungen nicht mit teurem Eigenkapital, sondern mit günstigeren AT1-Anleihen erfüllen dürfen.
Zudem wollen die Parlamentarier der UBS erlauben, gewisse immaterielle Werte wie Software oder Steueranrechnungen weiterhin teilweise an die Kapitalquote anzurechnen – ein Punkt, den der Bundesrat bislang streichen wollte. Gleichzeitig enthält der Vorschlag aber auch Zugeständnisse an die Kritiker der Grossbank: So soll das Investmentbanking klar begrenzt werden, um die Risiken im Konzern im Zaum zu halten. An der Börse kommt der Vorstoss gut an.
Nach aktuellem Stand müsste die UBS nämlich 23 Milliarden Dollar zusätzlich an Eigenkapital bereitstellen, so die Forderung von Finanzministerin Karin Keller-Sutter (61). Es geht dabei um strengere «Too big to fail»-Regeln als Reaktion auf die Notübernahme der angeschlagenen Credit Suisse.
Dieser KKS-Vorschlag schmeckt der UBS-Führung bekannterweise gar nicht. Deshalb kam es zuletzt immer wieder zu Wegzugsgerüchten. UBS-Präsident Colm Kelleher soll sich deswegen gar mit Trumps Finanzminister Scott Bessent (63) getroffen haben. Die Geheimgespräche der beiden haben auch in Amerika für Aufregung gesorgt – die demokratische Senatorin Elizabeth Warren (76) schrieb dem UBS-Präsident diese Woche deswegen gar einen Brief.
Worum es beim UBS-Knatsch genau geht, zeige ich dir in meinem Erklär-Video.
SMI klettert wieder über 13'000 Punkte
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Kurz nach 13 Uhr ist es so weit: Der Schweizer Leitindex durchbricht erneut die Marke von 13'000 Punkten. Nach leichten Kursverlusten zum Wochenstart legt der Swiss Market Index (SMI) bis nach dem Mittag um rund 0,4 Prozent zu. Damit überschreitet er die psychologisch wichtige Schwelle – zum ersten Mal seit März 2025. Erstmals hatte der SMI im letzten Februar einen Handelstag mit über 13'000 Punkten beendet. Mittlerweile ist er wieder unter die Marke gefallen.
Mit den heutigen Zugewinnen setzt der hiesige Aktienmarkt seine seit Mitte November anhaltende Rally fort. Derzeit beflügelt die Aussicht auf eine Zinssenkung in den USA die Börsen. Die US-Notenbank befindet diesen Mittwoch über den Leitzins. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass Fed-Chef Jerome Powell (72) einen kleinen Zinsschritt von 25 Basispunkten nach unten vornehmen wird. Damit sei der Startschuss für das Endjahresrally gefallen, zitiert «Cash» aus einer Markteinschätzung der Zürcher Kantonalbank.
Generell ist es für den SMI ein sehr starkes Jahr. Der Schweizer Leitindex, der eigentlich von eher defensiven Aktien geprägt ist, hat dieses Jahr bereits um 11,6 Prozent zugelegt. Zum Vergleich: Im letzten Jahr waren es bloss rund 4 Prozent.