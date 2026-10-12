Das Herrentennis hat eine neue Nummer eins – zumindest bald. Nach Carlos Alcaraz' überraschender Niederlage in Shanghai ist Alexander Zverev der Sprung an die Spitze nicht mehr zu nehmen.

Darum gehts Zverev wird spätestens zum Saisonende neue Nummer 1

Alcaraz scheiterte in Shanghai an Zizou Bergs

Sinners Saisonende ebnet dem Zverev den Weg

Carlo Steiner Redaktor Sport

Alexander Zverev (29) ist auf dem Tennis-Thron angekommen. Aufgrund der Niederlage von Carlos Alcaraz (23, ATP 3) am Montag in der dritten Runde des Masters in Shanghai gegen den Belgier Zizou Bergs (ATP 39; 5:7, 6:7) wird der Deutsche spätestens zum Saisonende als Nummer eins geführt werden.

Damit wird er der 30. Spieler seit Einführung des Rankings im Jahr 1973, der es nach ganz oben schafft.

Nachdem Jannik Sinner (noch ATP 1) letzte Woche sein verletzungsbedingtes Saisonende bekannt gegeben hatte, war Zverevs Sprung an die Spitze schon sehr wahrscheinlich. Mit Alcaraz' überraschender Niederlage fällt nun der einzig verbleibende Konkurrent schon früher als erwartet aus dem Rennen.

Schon in Wien könnte es klappen

Der früheste Zeitpunkt, an Sinner vorbeizuziehen, bietet sich in zwei Wochen beim ATP-500-Turnier von Wien (Ö). Dafür muss Zverev in Shanghai mindestens den Final erreichen und danach in Wien gewinnen. Sollte er in Shanghai den Titel holen, würde auch ein Halbfinal-Aus in Wien reichen.

Danach folgen noch das Masters in Paris und die ATP-Finals in Turin, wo Sinner als doppelter Titelverteidiger 2500 Punkte verlieren wird. Aus diesem Grund wäre Zverev auch ohne weiteren Sieg in diesem Jahr die neue Nummer eins.

Im Achtelfinal von Shanghai trifft Zverev am Dienstagmittag (Schweizer Zeit) auf den Kasachen Alexander Bublik (ATP 22).