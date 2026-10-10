Viktorija Golubic muss ihre Koffer beim letzten WTA-1000-Turnier des Jahres nach der ersten Quali-Runde packen. Gegen Daria Kasatkina verliert die Zürcherin in drei Sätzen 6:4, 6:7, 4:6.

Golubic scheitert in Wuhan in der ersten Quali-Runde

Golubic scheitert in Wuhan in der ersten Quali-Runde

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Für Viktorija Golubic (33, WTA 67) ist das WTA-1000-Turnier im chinesischen Wuhan bereits wieder vorbei. Die Zürcherin unterliegt in der ersten Qualifikationsrunde Daria Kasatkina (29, WTA 87).

Im äusserst umkämpften Duell gegen die Australierin holt sich Golubic zunächst den ersten Satz mit 6:4. Danach dreht Kasatkina aber etwas auf und gewinnt die letzten beiden Sätze 7:6, 6:4.

Vor rund einer Woche war für Golubic nach zwei Siegen in der 3. Runde in Peking Endstation. Nun muss die 33-Jährige auch beim letzten WTA-1000-Turnier des Jahres in Wuhan ihre Koffer schon früh packen.