Für die Comeback-Vorbereitungen hat Tennis-Ass Jil Teichmann ihre Zelte temporär in Buenos Aires aufgeschlagen – und kam so zum grössten Fussball-Erlebnis ihres Lebens. Sie wurde Zeuge des letzten Messi-Hurras im Nationaltrikot.

Darum gehts Jil Teichmann bereitet sich in Argentinien auf Comeback vor

Tennis-Profi besuchte das letzte Länderspiel von Lionel Messi

Teichmann ist grosser Barça- und Messi-Fan

Marco Pescio Reporter Sport

Unten auf dem Rasen steht Lionel Messi (39), der versucht, die richtigen Abschiedsworte zu finden, unweit von seiner Familie, die ebenfalls sichtlich berührt seinen Worten lauscht. Und oben auf der Tribüne des Estadio Monumental in Buenos Aires steht Jil Teichmann (29) – und bekommt hautnah mit, welch riesige Bedeutung der kleine Zauberfloh für das Land Argentinien hat. 85'000 Menschen johlen und klatschen.

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Die in Barcelona geborene und später unter anderem in Biel aufgewachsene Schweizerin, die zuletzt wegen einer Beinverletzung ausfiel, bereitet sich in Buenos Aires auf ihr Comeback vor, das sie nächste Woche beim WTA-125-Turnier in Rovereto (It) anstrebt. Ihre Trainerin Guadalupe Perez Rojas sowie ihr Fitnessstaff stammen aus Argentinien. Und so kam sie am Mittwoch «ganz per Zufall» zum Mega-Ereignis, als Messi sein 208. und allerletztes Länderspiel für sein Heimatland bestritt.

Sie sagt: «Es war unglaublich und sehr emotional. Die Leute hatten Tränen in den Augen, haben für Messi sämtliche Lieder der letzten 20 Jahre gesungen.» Und dann ergänzt sie: «Man konnte spüren, welch bedeutender Moment es für das ganze Land war. Dass ich das auch noch mit Einheimischen zusammen erleben durfte, ist unbeschreiblich. Argentinier lieben und leben Fussball ganz anders. Sehr intensiv. Sehr leidenschaftlich. Das habe ich noch nie gesehen.»

«Bin mit Messi aufgewachsen»

Auch Teichmann haben die Szenen bewegt. Die Nummer 184 der Frauen-Weltrangliste, die einst auf Platz 21 stand, ist seit jeher Barcelona-Fan: «Vor allem als Kind war ich ultragrosser Anhänger. Und so bin ich natürlich auch mit Messi aufgewachsen. Ich werde Barça immer mit ihm verbinden. Er ist für mich im Fussball das, was Roger Federer im Tennis ist.»

Teichmann kennt den argentinischen Fussball durch ihre Entourage mittlerweile gut. Anfang Jahr besuchte sie ein Heimspiel der Boca Juniors in der legendären «Bombonera». Sie weiss auch um die grosse Rivalität zwischen Boca und River Plate: «Doch wenn es um die ‹Seleccion Argentina› geht, stehen die Fans vereint hinter ihr. Und geben alles – wie bei diesem Messi-Abschied.»