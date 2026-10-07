Zum Abschied ruft Messi Maradona in Erinnerung

Lionel Messi setzt nach dem Ende seiner Länderspielkarriere zur grossen Dankesrede an – und richtet dabei auch emotionale Worte an den vor sechs Jahren verstorbenen Diego Maradona.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

208 Partien mit 126 Toren – in der Nacht auf Mittwoch ist im Mâs Monumental in Buenos Aires eine einzigartige Länderspielkarriere zu Ende gegangen, diejenige des Argentiniers Lionel Messi. «Diese Reise wäre ohne meine Familie unmöglich gewesen», richtet sich der Stürmerstar auf Instagram nach dem 3:0-Sieg gegen Benin, zu dem der 39-Jährige einen Treffer und eine Vorlage beisteuert, in einem emotionalen Post an die Öffentlichkeit.

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Messi dankt neben seiner Familie auch seinen Freunden, Mitspielern und Trainern – und Diego Maradona (1960 – 2020): «Ich möchte Diego nicht vergessen, der unser Land dorthin gebracht hat, wo es hingehört – und von dem ich, wie ich immer sage, weiss, dass er uns geholfen hat: Hier bei uns und auch vom Himmel aus, bei jedem Schritt, den wir gemacht haben.»

Maradona führte Argentinien 1986 in Mexiko zum WM-Titel und war zwischen 2008 und 2010 Trainer der Albiceleste. Messi vollbrachte dasselbe Titel-Kunststück 2022 in Katar. Sowohl 2014 in Brasilien (gegen Deutschland) als auch 2026 in den USA (gegen Spanien) musste «La Pulga» bei der WM-Endrunde allerdings auch zwei bittere Final-Niederlagen einstecken.

«Es war ein unglaublicher Weg, voller Freude, aber auch mit einigen traurigen Momenten», blickt Messi zurück. Auf seine Abschiedsnachricht reagiert unter anderem Portugal-Star Cristiano Ronaldo mit anerkennenden Worten: «Eine Geschichte, die für immer weiterleben wird. Mein ganzer Respekt für das, was du mit Argentinien erreicht hast.»

«Ich bin voller Dankbarkeit. Ich liebe euch sehr, ich werde euch vermissen und ich werde euch immer dafür danken, dass ihr an unserer Seite, an meiner Seite gewesen seid», schliesst Messi seinen Instagram-Post ab – und damit auch seine einzigartige Länderspielkarriere im Trikot der Albiceleste.