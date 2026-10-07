Tränen, Sprechchöre und ein letztes Tor: Lionel Messi hat in Buenos Aires sein letztes Länderspiel für Argentinien absolviert – nach 208 Einsätzen und 126 Treffern.

Guido Felder Ausland-Redaktor

Nach 208 Länderspielen und 126 Toren ist definitiv Schluss: Argentiniens Topskorer und langjähriger Captain Lionel Messi (39) hat in der Nacht auf Mittwoch sein letztes Länderspiel für Argentinien absolviert. Im Freundschaftsspiel gegen Benin gewannen die Gastgeber 3:0. Messi punktete selbst mit einem Penalty und lieferte den präzisen Corner zum 1:0.

Es war ein emotionaler Abschied. Schon auf dem Weg ins mit 85’000 Fans vollbesetzte Estadio Mâs Monumenta in Buenos Aires brach der achtfache Ballon-D’Or-Gewinner in Tränen aus. Im Stadion dann: Standing Ovations, als Messi den Platz betrat und mit seinen Kindern die Nationalhymne anstimmte. Und wieder gab es Tränen.

0:54 Vor seinem Abschiedsspiel: Messi bricht auf dem Weg ins Stadion in Tränen aus

Einen weiteren emotionalen Moment gab es nach zehn Minuten Spiel, als der Schiedsrichter die Partie unterbrach. Zwei Minuten lang skandierten die Fans «Olé olé olé – Messi Messi» und zeigten ein gigantisches Trikot mit der Aufschrift «Gracias».

Mit seinen vielen Torchancen und dem versenkten Penalty hat Messi gezeigt: Er wird der argentinischen Nationalmannschaft fehlen. Mit seiner Qualität und seinem Fairplay wird er der ganzen Fussballwelt fehlen.