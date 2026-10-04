Viktorija Golubic scheitert in Peking in der 3. Runde deutlich an Wimbledon-Siegerin Linda Noskova. Auch Aryna Sabalenka muss überraschend die Segel streichen. Die Schweizer Hoffnung liegt nun auf Belinda Bencic.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Nach zwei Siegen ist für Viktorija Golubic (33, WTA 67) in der 3. Runde in Peking Endstation. Beim WTA-1000-Turnier bleibt die Zürcherin chancenlos und unterliegt der Wimbledon-Siegerin Linda Noskova (21, WTA 6) mit 2:6 und 1:6.

Nach Golubics Niederlage liegt die Schweizer Hoffnung nun bei Belinda Bencic (29, WTA 12). Sie trifft in der 3. Runde auf Ann Li (26, WTA 30) aus den USA.

Sabalenka lässt Chance liegen

Nach dem frühen Ausscheiden von Jelena Rybakina, die nach ihrem US-Open-Triumph die Weltnummer 1 übernahm, hätte Aryna Sabalenka mit einem guten Turnier den Rückstand auf die Spitze der Weltrangliste verkleinern können. Dies gelingt der Belarussin aber nicht. Sie scheitert an Nikola Bartunkova (20, WTA 34) mit 4:6 und 3:6 und muss sich ebenfalls früh geschlagen geben.