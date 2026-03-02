DE
Corinne Suter fährt in der Abfahrt von Soldeu allen davon
Erster Sieg seit über 3 Jahren:Corinne Suter fährt in der Abfahrt von Soldeu allen davon

Speed-Star ist endlich zurück an der Weltspitze
Suter machte vor Sieg Odermatts Fasnachts-Trick

Corinne Suter strahlt wieder. Zu recht. Nach schwierigen Monaten fährt sie wie befreit. Wie ist es dazu gekommen? Körper und Kopf waren entscheidend.
Publiziert: vor 55 Minuten
Corinne Suter kann wieder strahlen: Sie hat nach den Olympischen Spielen die richtigen Lehren gezogen.
Foto: Sven Thomann

Darum gehts

  • Corinne Suter (31) feiert Comeback an der Weltspitze im Skisport
  • Nach Verletzung und Schmerzen wieder schmerzfrei, Sieg in Soldeu-Abfahrt
  • Resultate: Rang 1 Abfahrt, Rang 3 und 4 im Super-G – und nun folgt Val di Fassa
Mathias Germann, Benjamin Soland und Sven Thomann

Ein Freistoss aus 18 Metern. Kurz vor der Strafraumgrenze, in der 93. Minute, beim Stand von 0:0. Schnibbelst du den Ball in den Winkel, gewinnt dein Team die Meisterschaft. Hältst du dem Druck stand? Träumen ist erlaubt. Aber was, wenn dein starker Fuss seit langem schmerzt – trotz Medikamenten?

Kraft und Gefühl, dieses für den Erfolg notwendige Zusammenspiel, wäre gestört. Wahrscheinlich würde der Ball nicht im Tornetz, sondern in der Mauer oder auf der Tribüne landen.

Mit Corinne Suter (31) hat das auf den ersten Blick wenig zu tun. Auf den zweiten sehr viel. Bei Olympia kehrte die Schwyzerin nach einer Verletzung zurück. Ein Bruch im Fuss heilte, machte aber noch Probleme. Sie nahm Schmerzmittel.

«Kaputtmachen kann man nichts mehr, alle haben grünes Licht gegeben», sagte sie vor der Abfahrt. Suter glaubte, die Beschwerden im Griff zu haben. Trotzdem sagte sie: «Es ist nicht das Ziel, dass ich immer so fahren muss. So will ich nicht weitermachen.»

Der Knopf würde sich lösen – nur wann?

Die Resultate überraschten nicht: Rang 14 in der Abfahrt, 9 in der Team-Kombi, 11 im Super-G. Mehr lag unter diesen Umständen und bei dieser Strecke – die vielen Sprünge waren Gift für ihren Fuss – nicht drin. Suter fährt mit Gefühl. Fehlt das Vertrauen, fehlt die letzte Konsequenz. Ihr Fazit in Cortina blieb nüchtern: «Ich darf nicht zu viel hinterfragen. Ich weiss, wozu ich fähig bin.» Sie wusste, dass sich ihr Knopf lösen wurde – nur nicht, wann.

Suter kurvt im Super-G von Soldeu auf Rang 3
Zweites Podest in 24 Stunden:Suter kurvt im Super-G von Soldeu auf Rang 3

In Soldeu (And) geschah es. Sieg in der Abfahrt. Rang 3 im ersten Super-G. Rang 4 im Zweiten. Suter fuhr wieder angriffig. Der Grund ist klar: «Ich bin wieder komplett schmerzfrei und mein Vertrauen ist zurück.»

«Ich habe es Odi nachgemacht»

Das macht Mut für Val di Fassa (It). Dort steht das nächste Speed-Triple an. Vor fünf Jahren fuhr Suter im Trentino dreimal aufs Podest. Der Sieg fehlte. Vielleicht holt sie ihn jetzt. Auch dort gibt es Wellen, Sprünge und langgezogene Kurven. Das Tempo ist von oben bis unten hoch. Das alles liegt der Olympiasiegerin von 2022. 

Suters Comeback an der Weltspitze hat nicht nur mit dem Körper zu tun. Nach Olympia blieb sie ruhig. Früher neigte sie zum Grübeln. Nun vertraute sie ihren Stärken. Und Suter lüftete zwischen Winterspielen und Weltcup den Kopf – wie Superstar Marco Odermatt (28). Auch Suter ging an die Fasnacht. «Ich habe es Odi nachgemacht», sagt sie und lächelt.

Also mit Fasnachts-Kater zum ersehnten Sieg? Im Gegenteil: Suter ist nicht müde, obwohl es März ist. Sie geniesst die Sonne, den Schnee und ihre starke Form. Sie ist endlich wieder da.

