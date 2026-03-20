DE
FR
Abonnieren

Nur 15 Minuten pro Tag: Blanc (22) will keinen Instagram-Exzess
Ski-Talent setzt sich Social-Media-Limit

Malorie Blanc (22) ist die Walliser Speed-Hoffnung, die lieber Ruhe statt Rummel sucht. Nach ihrem Super-G-Erfolg in Crans-Montana konzentriert sie sich in Kvitfjell auf Technik und Disziplin. Social Media bleiben für sie Nebensache.
Publiziert: 12:09 Uhr
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
Kommentieren
1/8
Malorie Blanc setzt zu einem letzten Höhenflug an: In Kvitfjell (No) steigt das Weltcupfinale der Speed-Frauen.
Foto: BENJAMIN SOLAND

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Malorie Blanc (22) setzt auf Social-Media-Begrenzung und Ruhe in Kvitfjell
  • Blanc setzt ein 15-Minuten-Zeitlimit auf Instagram für mehr Kreativität
  • Im Super-G sprang Blanc in der Disziplinenwertung von Platz 25 auf 8
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_485.JPG
Benjamin _Soland_Fotograf _Blick Sport_2-Bearbeitet.jpg
Mathias Germann und Benjamin Soland

Lindsey Vonn (41) jubelt, weint, quält sich. Alles auf Social Media – seit Wochen, Monaten, Jahren. «Es fehlt nur noch die Live-Übertragung ihrer Operation», hiess es zuletzt im Après-Ski-Podcast von Blick. Tatsächlich scheint es kaum ein Thema zu geben, das die derzeit verletzte Speed-Königin auslässt. 3,6 Millionen Menschen folgen ihr auf Instagram.

Für Malorie Blanc (22) wäre das nichts. «Ich tue mich immer wieder schwer damit, überhaupt etwas zu posten. Erstens habe ich nicht so oft Lust dazu, und zweitens möchte ich auch nicht alles aus meinem Privatleben preisgeben», so die Walliser Speed-Hoffnung. Sie hat im Vergleich mit Vonn nicht einmal ein Hundertstel der Follower (31’000).

Das kränkt sie überhaupt nicht. Gleichzeitig ist ihr bewusst, dass Sponsoren glücklich sind, wenn sie ihre Marke auf den Social-Media-Kanälen bewirbt. «Aber Druck macht niemand», so Blanc.

Dank ihrem Super-G-Sieg in Crans-Montana VS Ende Januar schnellten nicht nur die Anmeldungen für Blancs Fanclub in die Höhe, sondern auch die Anzahl der Follower. Der Rummel war gross. «Das hat mehr Energie gekostet, als ich dachte», so Blanc. Umso mehr geniesst sie die Ruhe in Kvitfjell (No), wo das Weltcupfinale stattfindet. Hier gibt es im Vergleich zu Crans-Montana nur einen Bruchteil der Zuschauer.

«Machen etwas Kreativeres»

Blanc ist kein Social-Media-Muffel. Im Gegenteil: Sie kennt das Suchtpotenzial. «Ich war auch schon lange drauf. Danach habe ich mich gefragt: Was habe ich nun gelernt? Häufig war es nur wenig.»

Genau darum hat sie ein 15-Minuten-Zeitlimit auf dem Smartphone eingestellt. Genau so wie Zimmerkollegin Janine Schmitt (25). «Danach legen wir das Handy weg und machen etwas Kreativeres», so Blanc. 

Probleme in der Abfahrt, Steigerung im Super-G

In Kvitfjell will Blanc die Saison gut abschliessen. In der Abfahrt bleibt das schwierig: Sie kämpft mit dem Gleiten und den langen Kurven.

Mehr zum Skisport
«Shiffrin würde bei den Männern in die Top 20 fahren»
6:03
Russi gibt Neureuther Recht
«Shiffrin würde bei den Männern in die Top 20 fahren»
Schweizer Trainer schlägt wegen Super-G Alarm
«So darf es nicht weitergehen»
Schweizer Trainer schlägt Super-G-Alarm
Suter im ersten Abfahrtstraining vorne dabei
Für letztes Saisonrennen
Suter im ersten Abfahrtstraining vorne dabei
Lindsey spielt den Physio bei ihrer Schwester
0:30
Lazarett im Hause Vonn
Lindsey spielt den Physio bei ihrer Schwester
Odermatt: «Es ist langsam und einfach»
Piste gibt zu reden
Odermatt: «Es ist langsam und einfach»
In Lillehammer jagt Odermatt mal wieder eine Serie
Programm zum Weltcupfinale
In Lillehammer jagt Odermatt mal wieder eine Serie
Ein besonderes Team verschwindet aus dem Ski-Weltcup
Nach 13 Jahren ist Schluss
Ein besonderes Team verschwindet aus dem Ski-Weltcup
Treten Shiffrin und Kilde nach der Saison zurück?
Mit Video
Mehrere Gründe sprechen dafür
Treten Shiffrin und Kilde nach der Saison zurück?
Swiss-Ski-Trio droht der Kader-Rauswurf
«Wir prüfen jeden Fall genau»
Swiss-Ski-Trio droht der Kader-Rauswurf

Im Super-G sieht es besser aus. Dort spielt sie ihre Technik aus. In der Disziplinenwertung machte sie einen Sprung von Platz 25 auf 8. Und vielleicht postet sie nach einem Topresultat doch etwas auf Instagram.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen