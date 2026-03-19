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Programm zum Weltcupfinale
In Lillehammer jagt Odermatt mal wieder eine Serie

Während sieben Tagen steht im norwegischen Lillehammer das Weltcupfinale auf dem Programm. Wenn die besten Skifahrerinnen und -fahrer um Millisekunden kämpfen, gehts wie immer auch um Punkte. Denn noch sind längst nicht alle Kugelkämpfe entschieden.
Publiziert: 16:38 Uhr
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Aktualisiert: vor 54 Minuten
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Beim Weltcupfinale in Lillehammer könnte Marco Odermatt seine Saison mit Kugel Nummer 4 krönen.
Foto: SVEN THOMANN

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Weltcupfinale in Lillehammer startet heute mit Abfahrt-Trainings für Männer und Frauen
  • Marco Odermatt jagt vierte Kugel, Frauen-Gesamtweltcup bleibt bis zuletzt spannend
  • Finale endet am 25. März, 13 Disziplinen-Events in einer Woche geplant
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Wie schon in mehreren anderen Weltcup-Orten dieser Saison rasen ab Donnerstag auch in Lillehammer sowohl die Männer als auch die Frauen den Berg hinunter. Das Programm sieht dabei während einer Woche Events vor, wobei nur kommenden Montag niemand im Starthaus steht. Zwar sind einige Kugeln bereits vergeben, doch in 4 Disziplinen sowie dem Gesamtweltcup der Frauen herrscht Spannung bis zum Schluss.

DatumEventStartzeit
Donnerstag, 19. MärzTraining Abfahrt Männer10.45 Uhr
Donnerstag, 19. MärzTraining Abfahrt Frauen12.30 Uhr
Freitag, 20. MärzTraining Abfahrt Männernoch unbekannt
Freitag, 20. MärzTraining Abfahrt Frauennoch unbekannt
Samstag, 21. MärzAbfahrt Männer10.45 Uhr
Samstag, 21. MärzAbfahrt Frauen12.30 Uhr
Sonntag, 22. MärzSuper-G Frauen10.45 Uhr
Sonntag, 22. MärzSuper-G Männer12.30 Uhr
Dienstag, 24. MärzRiesenslalom Männer9.30 / 12.30 Uhr
Dienstag, 24. MärzSlalom Frauen10.30 / 13.30 Uhr
Mittwoch, 25. MärzRiesenslalom Frauen9.30 / 12.30 Uhr
Mittwoch, 25. MärzSlalom Männer10.30 / 13.30 Uhr

Odermatt will Kugel Nummer 4 – drei Fragezeichen bei den Frauen

Den Gesamtweltcup und die Wertungen in Abfahrt und Super-G hat Marco Odermatt bereits gewonnen. Im Riesen könnte die vierte Kugel im gleichen Winter hinzukommen. Eine unglaubliche Leistung für den Nidwaldner, aber kein Novum. Es wäre das bereits dritte Mal (in Serie!), dass ihm dieses Kunststück gelingt.

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Offener ist derweil die Ausgangslage bei den Frauen. Dort haben sich Mikaela Shiffrin im Slalom und Julia Scheib im Riesen die kleine Kugel bereits gesichert. In den Speeddisziplinen sowie im Gesamtweltcup fällt die Entscheidung hingegen erst bei der allerletzten Möglichkeit – genau wie im Slalom der Männer.

Das Weltcupfinale in Lillehammer dürfte also gleich in mehrerer Hinsicht Spektakel liefern – und zwar bis zum letzten Rennen am Mittwoch.

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