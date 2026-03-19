Während sieben Tagen steht im norwegischen Lillehammer das Weltcupfinale auf dem Programm. Wenn die besten Skifahrerinnen und -fahrer um Millisekunden kämpfen, gehts wie immer auch um Punkte. Denn noch sind längst nicht alle Kugelkämpfe entschieden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Weltcupfinale in Lillehammer startet heute mit Abfahrt-Trainings für Männer und Frauen

Marco Odermatt jagt vierte Kugel, Frauen-Gesamtweltcup bleibt bis zuletzt spannend

Finale endet am 25. März, 13 Disziplinen-Events in einer Woche geplant War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Wie schon in mehreren anderen Weltcup-Orten dieser Saison rasen ab Donnerstag auch in Lillehammer sowohl die Männer als auch die Frauen den Berg hinunter. Das Programm sieht dabei während einer Woche Events vor, wobei nur kommenden Montag niemand im Starthaus steht. Zwar sind einige Kugeln bereits vergeben, doch in 4 Disziplinen sowie dem Gesamtweltcup der Frauen herrscht Spannung bis zum Schluss.

Datum Event Startzeit Donnerstag, 19. März Training Abfahrt Männer 10.45 Uhr Donnerstag, 19. März Training Abfahrt Frauen 12.30 Uhr Freitag, 20. März Training Abfahrt Männer noch unbekannt Freitag, 20. März Training Abfahrt Frauen noch unbekannt Samstag, 21. März Abfahrt Männer 10.45 Uhr Samstag, 21. März Abfahrt Frauen 12.30 Uhr Sonntag, 22. März Super-G Frauen 10.45 Uhr Sonntag, 22. März Super-G Männer 12.30 Uhr Dienstag, 24. März Riesenslalom Männer 9.30 / 12.30 Uhr Dienstag, 24. März Slalom Frauen 10.30 / 13.30 Uhr Mittwoch, 25. März Riesenslalom Frauen 9.30 / 12.30 Uhr Mittwoch, 25. März Slalom Männer 10.30 / 13.30 Uhr

Odermatt will Kugel Nummer 4 – drei Fragezeichen bei den Frauen

Den Gesamtweltcup und die Wertungen in Abfahrt und Super-G hat Marco Odermatt bereits gewonnen. Im Riesen könnte die vierte Kugel im gleichen Winter hinzukommen. Eine unglaubliche Leistung für den Nidwaldner, aber kein Novum. Es wäre das bereits dritte Mal (in Serie!), dass ihm dieses Kunststück gelingt.

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Offener ist derweil die Ausgangslage bei den Frauen. Dort haben sich Mikaela Shiffrin im Slalom und Julia Scheib im Riesen die kleine Kugel bereits gesichert. In den Speeddisziplinen sowie im Gesamtweltcup fällt die Entscheidung hingegen erst bei der allerletzten Möglichkeit – genau wie im Slalom der Männer.

Das Weltcupfinale in Lillehammer dürfte also gleich in mehrerer Hinsicht Spektakel liefern – und zwar bis zum letzten Rennen am Mittwoch.