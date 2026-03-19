Darum gehts
- Weltcupfinale in Lillehammer startet heute mit Abfahrt-Trainings für Männer und Frauen
- Marco Odermatt jagt vierte Kugel, Frauen-Gesamtweltcup bleibt bis zuletzt spannend
- Finale endet am 25. März, 13 Disziplinen-Events in einer Woche geplant
Wie schon in mehreren anderen Weltcup-Orten dieser Saison rasen ab Donnerstag auch in Lillehammer sowohl die Männer als auch die Frauen den Berg hinunter. Das Programm sieht dabei während einer Woche Events vor, wobei nur kommenden Montag niemand im Starthaus steht. Zwar sind einige Kugeln bereits vergeben, doch in 4 Disziplinen sowie dem Gesamtweltcup der Frauen herrscht Spannung bis zum Schluss.
|Datum
|Event
|Startzeit
|Donnerstag, 19. März
|Training Abfahrt Männer
|10.45 Uhr
|Donnerstag, 19. März
|Training Abfahrt Frauen
|12.30 Uhr
|Freitag, 20. März
|Training Abfahrt Männer
|noch unbekannt
|Freitag, 20. März
|Training Abfahrt Frauen
|noch unbekannt
|Samstag, 21. März
|Abfahrt Männer
|10.45 Uhr
|Samstag, 21. März
|Abfahrt Frauen
|12.30 Uhr
|Sonntag, 22. März
|Super-G Frauen
|10.45 Uhr
|Sonntag, 22. März
|Super-G Männer
|12.30 Uhr
|Dienstag, 24. März
|Riesenslalom Männer
|9.30 / 12.30 Uhr
|Dienstag, 24. März
|Slalom Frauen
|10.30 / 13.30 Uhr
|Mittwoch, 25. März
|Riesenslalom Frauen
|9.30 / 12.30 Uhr
|Mittwoch, 25. März
|Slalom Männer
|10.30 / 13.30 Uhr
Odermatt will Kugel Nummer 4 – drei Fragezeichen bei den Frauen
Den Gesamtweltcup und die Wertungen in Abfahrt und Super-G hat Marco Odermatt bereits gewonnen. Im Riesen könnte die vierte Kugel im gleichen Winter hinzukommen. Eine unglaubliche Leistung für den Nidwaldner, aber kein Novum. Es wäre das bereits dritte Mal (in Serie!), dass ihm dieses Kunststück gelingt.
Offener ist derweil die Ausgangslage bei den Frauen. Dort haben sich Mikaela Shiffrin im Slalom und Julia Scheib im Riesen die kleine Kugel bereits gesichert. In den Speeddisziplinen sowie im Gesamtweltcup fällt die Entscheidung hingegen erst bei der allerletzten Möglichkeit – genau wie im Slalom der Männer.
Das Weltcupfinale in Lillehammer dürfte also gleich in mehrerer Hinsicht Spektakel liefern – und zwar bis zum letzten Rennen am Mittwoch.