Was braucht Marco Odermatt für seine nächste Kristallkugel? Wie ist nochmals das Punktesystem beim Weltcup-Finale? Und welche grossen Namen verabschieden sich von der Weltcup-Bühne? Blick liefert die Antworten auf die brennendsten Fragen vor dem Finale in Lillehammer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Beim Finale 2026 in Lillehammer werden noch 5 Kristallkugeln vergeben

Neben Hintermann verabschieden sich in Lillehammer auch andere Ski-Stars

Das Punktesystem ist beim Saisonfinale anders als im Weltcup War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Wie viele Kugeln sind noch zu vergeben?

Beim Saisonfinale 2026 in Lillehammer werden noch insgesamt 5 Kristallkugeln vergeben. Bei den Herren sind nur noch die Disziplinen Riesenslalom und Slalom offen. Die anderen hat Marco Odermatt bereits auf sicher. Bei den Frauen sind Gesamtwertung, Abfahrt und Super-G noch zu haben. Die Riesenslalom-Kugel geht an die Österreicherin Julia Scheib und die Slalom-Kugel an die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin.

Wo ist das Kugelrennen am spannendsten?

Ganz besonders eng wird es in der Abfahrtswertung der Frauen. Gleich vier Fahrerinnen kämpfen noch um die Kugel. Die Italienerin Laura Pirovano führt mit 436 Punkten knapp vor Emma Aicher (De, 408 Pkt.). Auch Kira Weidle-Winkelmann (De, 351 Pkt.) und Cornelia Hütter (Ö, 344 Pkt.) haben theoretisch noch die Möglichkeit auf den begehrten Kristall. Wenn Lindsey Vonn noch am Start stehen könnte, hätte auch sie noch Chancen auf die kleine Kugel. Obwohl sie nach ihrem schweren Sturz bei Olympia drei Abfahrten verpasste, hat sie 400 Punkte auf ihrem Konto in der Königsdisziplin. Spannend wird es zudem im Riesenslalom der Männer.

Was braucht Odermatt für seine Riesenslalom-Kugel?

Marco Odermatt (495 Pkt.) führt in der Riesenslalom-Wertung mit 48 Punkten zwar nur knapp vor Lucas Braathen (447 Pkt.), doch wenn der Nidwaldner beim letzten Riesenslalom der Saison am kommenden Dienstag auf das Podest fährt, hat er seine 16. Kristallkugel auf sicher, auch wenn Braathen gewinnt. Wenn der Neo-Brasilianer Zweiter wird und Odermatt Achter, dann haben beide genau gleich viele Punkte. Bei Gleichstand gewinnt der Athlet, der am meisten Siege eingefahren hat. Wenn Braathen Dritter wird, dann muss «Odi» mindestens 15. werden.

Warum findet das Final in Norwegen statt?

Die FIS hat das Saisonfinale 2026 erstmals seit 2003 wieder nach Norwegen vergeben. Möglich wurde das, weil Crans-Montana als Hauptprobe für die WM 2027 Ende Januar bereits ein vollgepacktes Rennwochenende ausgetragen hat. Eigentlich hat es sich nämlich eingependelt, dass immer der WM-Organisator im Jahr zuvor auch das Saisonfinale organisiert. Mit den Strecken in Kvitfjell (Abfahrt und Super-G) und Hafjell (Riesenslalom und Slalom) stehen zwei Olympia-Stätten von 1994 bereit.

Warum steht Niels Hintermann nochmals am Start?

Der 30-jährige Zürcher Niels Hintermann hat in Courchevel (Fr) überraschend seinen Rücktritt erklärt, reist aber dennoch ans Finale. Warum? In Kvitfjell, wo er 2022 und 2024 die Abfahrt gewann, gibt der Zürcher nun seine Abschiedsvorstellung. Dafür nahm Hintermann die rund 1500 Kilometer lange Anreise extra mit dem Auto in Angriff. Tempo wird beim letzten Ritt beim Mann mit dem Spitznamen Cinghiale (Wildsau auf Italienisch) wohl eine Nebenrolle spielen.

0:54 Hintermann verkündet Rücktritt: «Bin nicht mehr bereit, mein Leben zu riskieren»

Beenden in Lillehammer noch andere Fahrer ihre Karriere?

Ja, auch für andere Routiniers wird Lillehammer zur Abschiedsbühne. Neben Niels Hintermann beendet auch Alexis Pinturault (Fr, 34) nach 34 Weltcupsiegen seine Karriere als Profisportler. Sein letztes Rennen wird der Riesenslalom am Dienstag sein. Bei den Frauen tritt Ilka Stuhec (Sln, 35) nach der Saison zurück und auch die Bernerin Joana Hählen (34) verabschiedet sich in Hafjell.

Wer darf am Finale überhaupt starten?

Beim Finale sind nur noch die jeweils 25 besten Fahrerinnen und Fahrer jeder Disziplin startberechtigt. Hinzu kommen die aktuellen Junioren-Weltmeister in jeder Disziplin. Deshalb steht auch der Walliser Slalom-Juniorenweltmeister Giuliano Fux im Aufgebot von Swiss-Ski.

Aufgebot und Programm des Weltcupfinales 2026 Aufgebot Männer

Luca Aerni, Giuliano Fux, Niels Hintermann, Loïc Meillard, Alessio Miggiano, Alexis Monney, Justin Murisier, Tanguy Nef, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Thomas Tumler, Franjo von Allmen, Daniel Yule. Programm Männer

21. März: Abfahrt in Kvitfjell

22. März: Super-G in Kvitfjell

24. März: Riesenslalom in Hafjell

25. März: Slalom in Hafjell Aufgebot Frauen

Malorie Blanc, Eliane Christen, Jasmine Flury, Wendy Holdener, Vanessa Kasper, Mélanie Meillard, Camille Rast, Janine Schmitt, Corinne Suter. Programm Frauen

21. März: Abfahrt in Kvitfjell

22. März: Super-G in Kvitfjell

24. März: Slalom in Hafjell

25. März: Riesenslalom in Hafjell Aufgebot Männer

Luca Aerni, Giuliano Fux, Niels Hintermann, Loïc Meillard, Alessio Miggiano, Alexis Monney, Justin Murisier, Tanguy Nef, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Thomas Tumler, Franjo von Allmen, Daniel Yule. Programm Männer

21. März: Abfahrt in Kvitfjell

22. März: Super-G in Kvitfjell

24. März: Riesenslalom in Hafjell

25. März: Slalom in Hafjell Aufgebot Frauen

Malorie Blanc, Eliane Christen, Jasmine Flury, Wendy Holdener, Vanessa Kasper, Mélanie Meillard, Camille Rast, Janine Schmitt, Corinne Suter. Programm Frauen

21. März: Abfahrt in Kvitfjell

22. März: Super-G in Kvitfjell

24. März: Slalom in Hafjell

25. März: Riesenslalom in Hafjell Mehr

Wie ist nochmals das Punktesystem beim Finale?

Anders als bei normalen Weltcup-Rennen punkten beim Finale nur die besten 15 des Schlussklassements. Der Sieger bekommt 100 Punkte, der 15. Platz noch 16 Punkte. Die Fahrerinnen und Fahrer auf den Positionen 16–25 gehen leer aus.

Wann startet die nächste Saison?

Traditionell beginnt die neue Saison Ende Oktober. Der Auftakt macht wie gewohnt das Weltcup-Wochenende in Sölden (Ö). Am 24.10.2026 steht der Riesenslalom der Damen an, am 25.10. jener der Herren.