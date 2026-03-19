Die Speed-Asse haben das erste Training für die letzte Abfahrt des Winters absolviert. Corinne Suter ist beste Schweizerin, die Bestzeit stellt die Olympiasiegerin auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Corinne Suter ist als Dritte im Abfahrtstraining beste Schweizerin

Olympiasiegerin Breezy Johnson stellt die Bestzeit auf

Die letzte Abfahrt des Winters findet am Samstag statt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Beim Weltcupfinal in Lillehammer (No) bestreiten die Frauen am Samstag (12.30 Uhr) die letzte Abfahrt des Winters. Am Donnerstag hat das erste Training stattgefunden. Bestzeit stellt Olympiasiegerin Breezy Johnson auf. Die Amerikanerin nimmt Lokalmatadorin Kajsa Vickhoff Lie 32 Hundertstel ab.

Hinter dem Duo reiht sich die bestklassierte Schweizerin ein. Corinne Suter verliert 44 Hundertstel auf die Bestzeit. Ihre Teamkolleginnen können da nicht mithalten. Wobei viele Athletinnen im Training nicht an ihre Grenzen gehen. Jasmine Flury wird 19. (+2,29) während sich Malorie Blanc (+2,81) und Janine Schmitt (+3,76) als 22. und 24. am Ende der Rangliste einreihen.

Bei den Männern hat Marco Odermatt die kleine Kristallkugel bereits vor dem letzten Saisonrennen (Samstag, 10.45 Uhr) auf sicher, bei den Frauen kann sich ein Quartett zumindest theoretisch noch Chancen darauf ausrechnen. In der Pole-Position ist Laura Pirovano. Die Italienerin ist als Sechste (+0,98) die zweitschnellste der am Kugelkampf beteiligten Athletinnen. Emma Aicher, die 28 Punkte hinter ihr liegt, lässt es gemächlicher angehen. Die Deutsche büsst als 16. über zwei Sekunden auf die Bestzeit ein. Wird Pirovano mindestens Zweite, ist ihr die Kugel nicht mehr zu nehmen.

Kira Weidle-Winkelmann (85 Punkte Rückstand) und Cornelia Hütter (92 Punkte Rückstand) brauchen für die Kugel nicht nur zwingend den Sieg, sondern sind gleichzeitig auch darauf angewiesen, dass Pirovano und Aicher patzen und wenige bis gar keine Punkte holen. Während Weidle-Winkelmann das Training als Fünfte (+0,78) unmittelbar vor Pirovano abschliesst, stellt Hütter die zwölfte Zeit (+1,75) auf.