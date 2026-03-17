«Hat nur noch die Live-Übertragung der OP gefehlt»
Blick-Ski-Reporter Marcel W. Perren regt sich in der aktuellsten Folge über die Art und Weise auf, wie sich Lindsey Vonn nach ihrer schweren Verletzung in den sozialen Medien präsentiert. Ihm geht die Selbstdarstellung der Amerikanerin zu weit.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Ski-Podcasts «Après-Ski» – Folge 32