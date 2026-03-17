Blick-Reporter von Vonn genervt «Hat nur noch die Live-Übertragung der OP gefehlt»

Blick-Ski-Reporter Marcel W. Perren regt sich in der aktuellsten Folge über die Art und Weise auf, wie sich Lindsey Vonn nach ihrer schweren Verletzung in den sozialen Medien präsentiert. Ihm geht die Selbstdarstellung der Amerikanerin zu weit.