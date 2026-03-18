Russi gibt Neureuther Recht «Shiffrin würde bei den Männern in die Top 20 fahren»

Der ehemalige deutsche Skifahrer Felix Neureuther hat mit seiner Aussage, dass Mikaela Shiffrin bei den Männern in die ersten 20 reinfahren könnte, für Wirbel gesorgt. Ski-Legende Bernhard Russi findet die Aussage gar nicht so mutig und pflichtet dem Deutschen bei.