Malorie Blanc (22) ist die Walliser Speed-Hoffnung, die lieber Ruhe statt Rummel sucht. Nach ihrem Super-G-Erfolg in Crans-Montana konzentriert sie sich in Kvitfjell auf Technik und Disziplin. Social Media bleibt für sie Nebensache.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Malorie Blanc (22) setzt auf Social-Media-Begrenzung und Ruhe in Kvitfjell

Blanc nutzt ein 15-Minuten-Zeitlimit auf Instagram für mehr Kreativität

Im Super-G sprang Blanc in der Disziplinenwertung von Platz 25 auf 8 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lindsey Vonn (41) jubelt, weint, quält sich. Alles auf Social Media – seit Wochen, Monaten, Jahren. «Es fehlt nur noch die Live-Übertragung ihrer Operation», hiess es zuletzt im Après-Ski-Podcast von Blick. Tatsächlich scheint es kaum ein Thema zu geben, das die derzeit verletzte Speed-Königin auslässt. 3,6 Millionen Menschen folgen ihr auf Instagram.

Für Malorie Blanc (22) wäre das nichts. «Ich tue mich immer wieder schwer damit, überhaupt etwas zu posten. Erstens habe ich nicht so oft Lust dazu und zweitens möchte ich auch nicht alles von meinem Privatleben preisgeben», so die Walliser Speed-Hoffnung. Sie hat im Vergleich mit Vonn nicht einmal ein Hundertstel der Follower (31’000).

Das kränkt sie überhaupt nicht. Gleichzeitig ist es ihr bewusst, dass Sponsoren glücklich sind, wenn sie ihre Marke auf den Social-Media-Kanälen bewerben. «Aber Druck macht niemand», so Blanc.

Dank ihrem Super-G-Sieg in Crans-Montana VS Ende Januar schnellten nicht nur die Anmeldungen für Blancs Fanclub in die Höhe, sondern auch die Anzahl der Follower. Der Rummel war gross. «Das hat mehr Energie gekostet, als ich dachte», so Blanc. Umso mehr geniesst sie die Ruhe in Kvitfjell (No), wo das Weltcupfinale stattfindet. Hier gibt es im Vergleich zu Crans-Montana nur einen Bruchteil der Zuschauer.

«Machen etwas Kreativeres»

Blanc ist kein Social-Media-Muffel. Im Gegenteil: Sie kennt dessen Suchtpotenzial. «Ich war auch schon lange drauf. Danach habe ich mich gefragt: Was habe ich nun gelernt? Häufig war es nur wenig.»

Genau darum hat sie sich ein 15-Minuten-Zeitlimit auf dem Smartphone eingestellt. Genau so wie Zimmerkollegin Janine Schmitt (25). «Danach legen wir das Handy weg und machen etwas Kreativeres», so Blanc.

Probleme in der Abfahrt, Steigerung im Super-G

In Kvitfjell will Blanc die Saison gut abschliessen. In der Abfahrt bleibt das schwierig: Sie kämpft mit dem Gleiten und den langen Kurven.

Im Super-G sieht es besser aus. Dort spielt sie ihre Technik aus. In der Disziplinenwertung machte sie einen Sprung von Platz 25 auf 8. Und vielleicht postet sie nach einem Topresultat doch etwas auf Instagram.