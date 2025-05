Ösi-Skiverband holt Ex-Trainer zurück

Christian Mitter kehrt erneut zum Österreichischen Skiverband zurück. Der Steirer übernimmt als Nachfolger von Herbert Mandl das Amt des Sportlichen Leiters Alpin.

Mitter, in Norwegen lange Cheftrainer der Männer-Equipe, war in den vergangenen drei Jahren im dortigen Verband als Verantwortlicher der Techniker-Mannschaft tätig. Vor seinem neuerlichen Abgang in den Norden wirkte Mitter im ÖSV während drei Jahren als Chefcoach des Frauen-Teams.

Nach drei Jahren Norwegen kehrt Christian Mitter nach Österreich zurück. Foto: Sven Thomann

Mandl, der drei Jahre Sportlicher Leiter Alpin war, kümmert sich in Zukunft um den Aufbau eines alpinen Stützpunkts in St. Christoph am Arlberg.