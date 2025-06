Slalom-Ass Ryding kündigt Rücktritt an

Der britische Slalom-Pionier Dave Ryding (38) wird seine Karriere nach der kommenden Saison beenden. «Es fühlt sich richtig an, nach Olympia einen Schlussstrich zu ziehen», kündigt er gegenüber BBC seinen Rücktritt an, obwohl es ihm gesundheitlich gut gehe: «Ich bin immer noch an der Spitze des Sports, sitze hier ohne körperliche Beschwerden – was im Skisport wirklich selten ist – und fühle mich in der Lage, mit den Besten mitzuhalten.»

Für seine letzte Saison setzt sich Ryding dementsprechend noch einmal hohe Ziele. «Ich will nochmals ein Jahr alles geben und sehen, was wir erreichen können.» Ryding triumphierte im Januar 2022 den Slalom in Kitzbühel und wurde damit zum ersten Briten, der ein Rennen auf Weltcupstufe gewinnen konnte.

