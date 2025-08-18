Romantische Verlobung bei Ski-Kanadier

Ellenberger lässt Saison aus

«Keine Rennen für mich in der Saison 2025/26.» Das schreibt die Schweizer Skirennfahrerin Andrea Ellenberger auf Instagram. Die 32-Jährige hat sich bei einem Trainingssturz Ende Dezember 2024 eine Unterschenkel-Fraktur im rechten Bein zugezogen und befindet sich seither in der Reha. An Weltcup-Rennen ist nicht zu denken: «Das Bein heilt, aber ich habe immer noch viel Metall drin. Daher ist es aus meiner Sicht nicht möglich, auf dem Level Ski zu fahren, auf dem ich möchte.» Besagtes Metall werde frühestens Ende Jahr entfernt, weshalb sie die kommende Saison auslässt: «Ich bin mir bewusst, welche Konsequenzen das für meine Karriere hat, und dass es ein schwieriger Weg wird.»

Sie verkündet zudem, dass sie «in zwei Wochen einen neuen Job» antreten werde, sagt aber nicht, worum es sich dabei handelt. Ausserdem wird sie ihren Master in Psychologie abschliessen und im Herbst ein Studium in Sportpsychologie beginnen. Abschliessend schreibt sie: «Es passiert gerade viel in meinem Leben. Aber das Wichtigste im Moment ist, mir eine Pause zu gönnen. Die psychische Belastung der letzten Monate war enorm. Nur die Zeit wird zeigen, wohin mich mein Weg führen wird.»